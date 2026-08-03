경제 [속보] 코스닥 급등에 매수 사이드카 발동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/03/20260803500053 URL 복사 댓글 0 박소연 기자 수정 2026-08-03 10:35 입력 2026-08-03 10:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 3일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 코스피는 전거래일 보다 3.6% 하락한 6358.27에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 1.36% 내린 709.99에 장을 시작했다. 원달러 환율은 1435.7원에 거래 중이다. 박소연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사에서 뉴스의 핵심 정보를 파악할 수 있나요? 가능 불가능