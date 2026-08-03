동양당, 50년 원료 배합 노하우 담아 ‘동양녹용진액’ 출시

세줄 요약 러시아 알타이산 녹용·국내산 한방원료 배합

초미립 온체식 추출·효소분해 공정 적용

김도경 대표 직접 기획·생산 관리

이미지 확대 (사진=동양당 제공)

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한방건강식품 전문기업 동양당(대표 김도경)이 러시아 알타이산 녹용과 국내산 한방 원료를 배합한 액상차 신제품 ‘동양녹용진액’을 출시했다고 밝혔다.이번 신제품은 러시아 알타이산 녹용 중에서도 상대 부위를 주요 원료로 사용했다. 여기에 원료별 성질과 향, 맛, 농도를 고려해 선정한 국내산 한방 원료를 최적 비율로 배합했다.제조 과정에는 원료를 미세하게 분쇄해 추출하는 ‘초미립 온체식 추출 공정’을 적용했다. 원료 잔여물(추출박)을 제거하는 일반적인 방식과 달리 원료 본래의 성분을 고스란히 담아내기 위한 가공 기술이다. 이와 함께 유효 성분을 미세한 단위로 분해해 체내 흡수율을 높이는 효소 분해 공정을 도입해 영양 성분의 전달력을 다졌다.이번 제품은 한약사이자 한약학 박사인 김도경 대표가 제품 기획부터 원료 선별, 배합, 생산 공정 설계까지 전 과정에 직접 관여했다. 동양당은 외부 위탁 생산(OEM)을 배제하고 자사 제조 시설에서 원료 입고부터 추출, 포장, 품질 관리, 출고에 이르는 모든 과정을 직접 운영·관리하고 있다.김도경 대표는 “50년 동안 동양당을 믿고 찾아준 고객의 신뢰에 보답한다는 마음으로 원료 선정부터 생산과 출고까지 직접 관리하겠다”고 말했다. 그러면서 녹용은 원산지 못지않게 어떤 부위를 사용하고 어떤 원료와 배합하며 어떻게 가공하느냐가 중요하다며, 원료 선택을 넘어 유효 성분을 온전히 담아내기 위한 제조 공정까지 고심해 개발한 제품이라고 설명했다.동양녹용진액은 80mL 파우치 제형으로 15포와 30포 두 가지 세트로 구성됐다. 동양당 공식 온라인 몰과 스마트스토어, 전국 주요 약국 매장에서 판매된다. 동양당은 향후 한방 원료 연구와 제조 기술 고도화를 바탕으로 건강식품 라인업을 지속 확대할 계획이다.한편, 동양당은 1976년 경남 산청의 작은 한약방에서 출발했다. 1대가 쌓은 원료 선별과 배합 노하우는 2대인 김도경 대표에게 이어졌고, 현재는 식품 제조 기술과 품질 관리 체계가 더해진 제품으로 발전하고 있다. 그 결실 중 하나가 최근 출시된 신제품 ‘동양녹용진액’이다.양승현 리포터