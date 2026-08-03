쿠도커뮤니케이션, AI·보안 전문성 지역사회와 나눈다… 청소년 교육 사회공헌 진행

중·고등학생 15명 대상으로 4일간 ‘2026 과천미리내공유학교’ 운영

AI·파이썬·생성형 AI·영상분석 등 현업 기반 교육 제공

임직원 전문성과 DX타워 인프라 활용해 지역 청소년의 진로 탐색 지원

이미지 확대 사진=쿠도커뮤니케이션 제공

한편, 쿠도커뮤니케이션은 지난해 과천미리내공유학교 운영 등 지역사회와 연계한 다각도의 교육 및 사회공헌활동을 지속해왔다. 이 같은 공로를 인정받아 지난 2025년에는 과천시로부터 직접 감사패를

수상한 바 있다.

세줄 요약 과천미리내공유학교 운영, 청소년 AI·보안 교육 제공

임직원 강사 참여, 현업 기술과 진로 조언 전달

지역사회 연계 사회공헌, 과천시 감사패 수상 이력

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AI·ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션㈜(대표 김용식)은 7월 28일부터 31일까지 경기도 과천시 DX타워에서 중·고등학생을 대상으로 청소년 교육 사회공헌 프로그램인 ‘2026 과천미리내공유학교’를 운영했다고 밝혔다.이번 프로그램은 안양과천교육지원청과 함께 지역 청소년에게 학교 밖 미래 기술 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 중학교 2학년부터 고등학교 2학년까지 총 15명의 학생이 참여했으며, ‘기업에서 배우는 AI와 물리보안’을 주제로 4일간 총 12차시의 교육이 진행됐다.쿠도커뮤니케이션은 2년 연속 과천미리내공유학교에 동참해 자사가 보유한 IT 전문 인력과 인프라를 지역사회와 아낌없이 나누고 있다. 단순 체험을 넘어 인공지능(AI), 데이터 분석, 생성형 AI, 영상보안 등 현업에서 쓰이는 핵심 기술들을 학생들이 단계적으로 체득할 수 있도록 내실 있는 교육 과정을 선보였다.이번 교육은 쿠도커뮤니케이션의 홍보마케팅, AI 개발, AI 데이터 관리, 물리보안 등 다양한 분야의 임직원들이 강사 및 지원 인력으로 적극 나섰다. 각 현업 전문가들은 실제 업무 경험과 생생한 기술 활용 사례를 학생들의 눈높이에 맞춰 전달했으며, 정보통신, 컴퓨터공학, AI, 전기공학 등 관련 전공 및 진로에 대한 유익한 조언도 아낌없이 전수했다쿠도커뮤니케이션 관계자는 “과천시 감사패 수상은 지역사회와 함께 성장하기 위해 꾸준히 추진해 온 활동의 의미를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 기업이 보유한 AI·보안 전문성과 인적 자원을 지역사회와 공유하고, 청소년들이 미래 기술과 관련 진로를 구체적으로 탐색할 수 있도록 교육 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.류정임 리포터