수면밀도, 초록우산과 함께 아동 언어치료비 지원…65번째 수면기부

세줄 요약 초록우산과 아동 언어치료비 300만 원 후원

경제적 이유로 치료 중단 우려 아동 지원

매월 이어 온 수면기부 65번째 사회공헌

이미지 확대 (사진=수면밀도 제공)

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허리디스크 환자가 만든 매트리스 브랜드 수면밀도가 초록우산과 함께 경제적 어려움으로 언어치료를 지속하기 어려운 아동에게 치료비를 지원하며 65번째 ‘수면기부’ 활동을 진행했다고 밝혔다.수면기부는 수면밀도가 2023년 첫 기부를 시작으로 매월 이어 온 사회공헌 캠페인이다. ‘작은 나눔이 모여 의미 있는 변화를 만든다’는 믿음 아래, 설립 초기에는 도움이 필요한 이웃에게 매트리스를 나누는 활동에서 출발했으며, 현재는 현금과 현물 후원으로 범위를 넓혀 가고 있다.이번 지원 사업은 아동의 건강한 성장을 돕는 초록우산과 협력해 추진됐다. 지원 대상은 의사소통에 어려움을 겪어 지속적인 언어치료가 시급한 아동 1명으로, 수면밀도는 아동이 경제적인 이유로 치료를 중단하지 않도록 총 300만 원을 후원했다. 해당 후원금은 주 2회씩 약 20주 동안 진행되는 언어치료 비용으로 쓰일 예정이다.언어치료는 단기간의 성과보다 꾸준한 치료 과정이 중요하다. 수면밀도는 아동이 자신의 생각과 마음을 표현하는 방법을 배우고, 가정과 학교에서 보다 안정적인 일상을 이어 가는 데 이번 지원이 조금이나마 힘이 되기를 바라는 마음을 담았다고 설명했다.수면밀도는 향후에도 경제적 여건으로 의료비 부담을 겪는 아동에 대한 지원을 주요 사회공헌 방향으로 유지한다는 방침이다. 매월 도움이 필요한 이웃을 발굴해 치료비 및 생활용품 지원 등 상황에 맞춘 나눔 활동을 이어 갈 계획이다.수면밀도는 허리디스크로 인해 수면 장애를 겪었던 창업자의 경험에서 출발한 브랜드다. 다양한 디자인과 소재로 제품군을 확장하기보다, 허리 건강이라는 본질에 집중해 하나의 매트리스를 꾸준히 개선하고 있다. ‘모두가 편한 잠을 자는 건강하고 행복한 세상’을 지향하며, 제품 연구와 함께 도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌 활동을 지속하고 있다.수면밀도 관계자는 “아이가 필요한 치료를 경제적인 이유로 멈추지 않아도 되는 환경이 만들어지기를 바라는 마음으로 이번 지원을 준비했다”며 “더 나은 의사소통을 통해 아동이 가정과 학교에서 건강하게 성장하는 데 작은 보탬이 되기를 바란다”고 전했다.이어 “앞으로도 도움이 필요한 곳을 세심하게 살피고, 일상에서 체감할 수 있는 지원을 꾸준히 이어 가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터