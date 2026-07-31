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[속보]“최태원이 승자” SK하이닉스 상한가…171만 8000원

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박소연 기자
수정 2026-07-31 14:16
입력 2026-07-31 14:16
세줄 요약
  • SK하이닉스 장중 상한가 기록
  • 외국인 매수세 유입과 심리 회복
  • 반도체주·ETF·코스피 동반 강세
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하이닉스 상한가
하이닉스 상한가 31일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 주가가 나타나고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 64.23포인트(1.15%) 오른 5657.79로 출발해 단숨에 6000선을 돌파했다.


SK하이닉스가 31일 장중 가격제한폭까지 치솟으며 상한가를 기록했다.

한국거래소에 따르면 이날 SK하이닉스는 장중 전 거래일보다 29.95% 오른 171만 8000원까지 오르며 상한가를 기록했다.

SK하이닉스는 최근 증시 급락 과정에서 큰 폭으로 하락했던 반도체 대표주다. 이날은 외국인 매수세가 대거 유입되고 투자심리가 빠르게 회복되면서 매수세가 집중됐다.

특히 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)도 급등세를 보였다. 2배 레버리지 상품은 장중 55%까지 오르며 반등 폭을 키웠다.



SK하이닉스의 급등에 힘입어 삼성전자 등 대형 반도체주도 동반 강세를 나타내며 코스피 상승세를 주도했다.

박소연 기자
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