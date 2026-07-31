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[속보] 6월 산업생산 2.3% 증가… 소비·투자도 상승

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박기석 기자
박기석 기자
수정 2026-07-31 08:25
입력 2026-07-31 08:06
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6월 산업활동동향 국가데이터처 제공
6월 산업활동동향
국가데이터처 제공


6월 전체 산업 생산이 전월보다 2.3% 증가하며 세 달만에 반등했다. 소비와 투자도 증가하며 ‘트리플 상승’을 기록했다.

국가데이터처가 31일 발표한 ‘6월 산업활동동향’을 통해 지난달 전산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 120.1(2020년=100)로 전월 대비 2.3% 증가했다고 밝혔다. 공공행정 생산이 줄었으나 광공업, 서비스업, 건설업에서 생산이 증가했다.

소매판매액지수는 106.1로 전월 대비 2.7% 증가했다. 승용차, 통신기기·컴퓨터 등에서 판매가 늘어난 영향이다. 설비투자는 134.3으로 기계류 및 운송장비에서 투자가 늘어 전월 대비 5.8% 증가했다. 건설기성은 건축에서 공사실적이 늘어 전월 대비 4.1% 증가했다.

경기 동행종합지수 순환변동치는 전월 대비 0.5포인트, 선행종합지수 순환변동치는 전월 대비 0.9포인트 상승했다.

세종 박기석 기자
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