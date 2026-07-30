AWW, 류현진 재단과 유소년 야구선수 성장 지원 MOU… 현금 3천만 원·감자탕 300인분 후원

세줄 요약 류현진 재단-AWW, 유소년 야구 지원 MOU 체결

현금 3000만원·감자탕 300인분 후원 약속

훈련 지원·운영비 배정, 저변 확대 협력

이미지 확대 사진:류현진 한화이글스 투수, 이상원 AWW 대표

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류현진 재단이 버티컬 커머스 플랫폼 AWW(최선정 • 이상원 대표)와 유소년 야구선수 지원을 골자로 하는 업무협약(MOU)을 맺었다. 이를 통해 AWW는 재단 측에 현금 3천만 원과 ‘뚱마카세 파이팅 감자탕’ 300인분을 기부하기로 했다.양측은 야구 꿈나무 육성을 위해 안정적인 물적 지원이 필요하다는 데 인식을 같이하고 이번 협약을 추진했다. AWW가 기탁한 현금과 후원 물품은 재단이 주관하는 유소년 선수 훈련 지원 및 제반 운영 비용으로 배정될 예정이다.이번 협약식에서 AWW는 유소년 스포츠 저변 확대를 위한 다각적인 협력을 약속하며 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 공익 활동을 확대해 나가겠다는 뜻을 전했다.지원 물품으로 마련된 ‘뚱마카세 파이팅 감자탕’은 유소년 선수들의 영양 보충을 위한 식사 지원 목적으로 포함됐다. 해당 신제품은 오는 8월 4일 오후 5시 AWW 공식 앱과 라이브 방송 플랫폼을 통해 정식 출시될 예정이다.AWW 박준형 본부장은 “유소년 선수들이 운동에 전념하며 훌륭한 인재로 성장하는 데 이번 후원금과 물품이 보탬이 되기를 바란다”면서, “사회 곳곳에 선한 영향력을 미칠 수 있는 활동을 꾸준히 기획하겠다”고 말했다.류현진 재단은 이번 AWW의 후원을 바탕으로 스포츠 문화 발전을 위한 자체 사업을 더욱 활성화할 계획이며, 앞으로도 다양한 기업과 협력하여 유소년 지원 인프라를 넓혀갈 방침이다.양승현 리포터