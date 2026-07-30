전국 지식산업센터 수분양자 소유자 연합회, 국토부 이어 LH·산업통상자원부 연쇄 정책 면담

세줄 요약 국토부 이어 LH·산업부 연쇄 정책 면담 추진

오피스텔 전환 확대와 규제 현실화 건의

입주업종 완화·대출 개선 등 현안 제기

이미지 확대 전국 지식산업센터 수분양자 소유자 연합회

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전국 지식산업센터 수분양자 소유자 연합회(이하 연합회)가 국토교통부에 이어 한국토지주택공사(LH) 및 산업통상자원부와 연이어 정책 협의를 갖고 지식산업센터 활성화 방안을 논의한다.연합회는 7월 31일 LH, 8월 5일 산업통상자원부를 각각 방문해 정부가 추진 중인 지식산업센터 오피스텔 전환 정책의 실효성을 높이기 위한 세부 제도 개선을 건의할 예정이다.LH와의 면담에서는 오피스텔 전환 대상 확대와 전용 출입구 설치 기준 등 실무 규제의 현실화를 중점 요청할 계획이다. 아울러 LH의 지식산업센터 매입 추진에 따른 현장 의견과 공실 해소를 위한 정책적 지원 방안도 함께 전달한다.산업통상자원부와의 면담에서는 지식산업센터 입주 업종 규제를 현행 포지티브 방식에서 네거티브 방식으로 전환하는 방안과 함께, 기업 유치 활성화를 위한 제도 개선의 필요성을 전달할 예정이다.이와 함께 연합회는 지식산업센터 소유자들이 가장 큰 어려움으로 꼽고 있는 금융 문제에 대해서도 관계 기관과 지속적으로 협의하며, 대출 여건 개선 등 현실적인 지원 방안을 요청할 계획이다.연합회 관계자는 “지식산업센터의 공실 문제는 단순히 개별 건물의 문제가 아니라 국가 산업 경쟁력과 지역 경제에 직결되는 중요한 과제”라며 “현장의 목소리가 정책에 충분히 반영될 수 있도록 관계 기관과 지속적으로 소통하고, 실질적인 제도 개선이 이루어질 때까지 적극적으로 의견을 전달해 나가겠다”고 말했다.연합회 측은 이번 연쇄 면담을 계기로 국토교통부 및 관계 기관 간 협력이 강화되어 오피스텔 전환, 입주 업종 규제 완화, 금융 여건 개선 등 핵심 현안에 대한 실효성 있는 대책이 마련되길 기대하고 있다.양승현 리포터