“출출할 때 이만한 게 없어”…선우용여가 장거리 여행에서 챙긴 간편식

세줄 요약 선우용여, 보성행 장거리 이동 중 두유 섭취

전원주와 차 안에서 유쾌한 여행 입담 공개

무설탕 약콩두유, 간편 간식으로 자연 소개

이미지 확대 사진 : 순풍 선우용여 유튜브 캡쳐

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배우 선우용여가 보성으로 향하는 장거리 여행에서 자신만의 간편한 허기 관리 방법을 공개한다.30일 오후 6시 공개되는 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’의 새 에피소드에서는 선우용여와 전원주가 차를 타고 전남 보성으로 이동하는 모습이 그려진다. 수 시간이 소요되는 이동길 속에서 두 사람은 특유의 유쾌한 입담으로 여행의 설렘을 전한다.이른 아침부터 시작된 이동 중 출출함을 느낀 선우용여는 가방에서 두유를 꺼내 전원주와 함께 섭취한다. 별도의 조리나 도구 없이 차 안이나 대기 시간에도 간편하게 마실 수 있는 유용한 간식으로 자연스럽게 소개된다.영상에 등장한 제품은 ‘서울대 밥스누 더건강한 약콩두유 100’이다. 국산 약콩을 껍질째 맷돌 방식으로 갈아 만들어 원물 고유의 진하고 고소한 풍미를 다듬어 낸 것이 특징이다.인공적인 단맛을 내기 위한 설탕을 첨가하지 않고 약콩 본연의 맛을 살렸으며, 합성 향료와 안정제, 유화제 등 화학 첨가물도 배제했다. 단맛이 적은 음료를 선호하거나 바쁜 일상 속 부담 없는 간식을 찾는 소비자들에게 적합한 선택지로 소개된다.이번 영상에서는 두유를 마신 뒤 보성에 도착한 선우용여와 전원주가 돌쇠남의 안내를 받아 지역 음식과 녹차밭을 즐기는 모습도 함께 공개된다.한편, ‘순풍 선우용여’ 유튜브 채널은 전 세대가 공감할 수 있는 힐링 라이프스타일 콘텐츠를 선보이며 화제를 모으고 있다.양승현 리포터