프리미엄 프래그런스 브랜드 쿠오카, 146억원 투자 유치

세줄 요약 쿠오카스킨, 총 146억원 투자 유치

달바글로벌·코나아이인베스트먼트 참여

국내외 유통망 확대와 글로벌 진출 가속

이미지 확대 쿠오카 제공

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프리미엄 프래그런스 브랜드 쿠오카(Kuoca)를 운영하는 쿠오카스킨이 총 146억 원 규모의 투자를 유치했다.이번 거래에는 달바글로벌과 코나아이인베스트먼트 산하 신기술사업금융 투자조합이 투자자로 참여했으며, 쿠오카스킨 측 M＆A 자문은 인터캐피탈파트너스가 맡았다.2019년 성수동의 작은 공방에서 시작한 쿠오카는 미식과 식재료에서 영감을 받은 향 구성을 바탕으로 전개해 온 프리미엄 프래그런스 브랜드다. 이탈리아어로 ‘셰프’를 뜻하는 브랜드명처럼 여러 향 노트의 균형을 조율해 하나의 요리를 완성하듯 향을 표현하는 브랜드 스토리를 내세우고 있다.대표 제품으로는 프로방스 야생 복숭아에서 영감을 받은 ‘와일드피치’를 비롯해 ‘말차라떼’, ‘게이샤커피’ 등이 있다. 쿠오카는 직관적인 스토리텔링을 담은 향 제품을 선보이며 국내 니치 프래그런스 시장에서 브랜드 접점을 넓혀 왔다.쿠오카는 성수와 서촌 직영점에 이어 최근 더현대서울 1층에 매장을 열며 국내 유통망을 확대하고 있다. 또한 일본 이세탄, 대만 미쓰코시, 홍콩 세포라와 레인 크로포드 등 해외 주요 유통 채널에 입점해 있으며, 북미 니치 향수 편집숍 럭키센트(Luckyscent) 입점도 앞두고 있다.쿠오카스킨은 2023년부터 2025년까지 연평균 매출 성장률 146%를 기록했으며, 10개 분기 연속 성장세를 이어 가고 있다고 밝혔다.쿠오카스킨은 투자 이후에도 공동 창업자 2인을 중심으로 한 경영 기조를 이어 갈 예정이다. 창업자들은 회사 경영에 계속 참여하며 쿠오카의 브랜드 정체성과 제품 개발 방향을 이어 간다는 방침이다.쿠오카는 이번 투자를 바탕으로 국내외 프리미엄 유통망을 확대하고 글로벌 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.양승현 리포터