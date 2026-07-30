에이비성형외과, 2026 대한성형외과학회 눈성형연구회 심포지엄서 안와주위 실용 해부학 발표

세줄 요약 눈성형연구회 심포지엄서 안와주위 해부학 발표

하안검·눈썹하거상술·이마거상술 핵심 구조 설명

수술 영상 기반 안전한 박리와 보존 원칙 제시

이미지 확대 (사진=에이비성형외과 제공)

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에이비성형외과는 ‘2026 대한성형외과학회 눈성형연구회 심포지엄’에 최재익 원장이 참석해 안와 주위 해부학을 주제로 발표를 진행했다고 밝혔다.이번 심포지엄은 국내 성형외과 전문의들이 눈성형 관련 술기와 임상 경험을 공유하는 자리로 마련됐다. 최 원장은 첫 세션의 첫 연자로 나서 ‘안와 주위 영역의 실용 해부학: 안전한 수술을 위한 필수 지표(Practical Anatomy of the Periorbital Area: Essential Landmarks for Safe Surgery)’를 주제로 발표했다.발표는 하안검 수술, 눈썹하거상술, 내시경 이마거상술 등 눈밑에서 이마까지 이어지는 술식을 중심으로 진행됐다. 최 원장은 각 수술에서 확인해야 할 주요 신경과 인대의 위치를 실제 수술 영상과 단계별로 연결해 설명했다.눈밑 부위에서는 아래 눈꺼풀을 지지하는 인대와 안구 운동에 관여하는 근육의 식별 및 보존에 대해 다뤘으며, 눈썹과 이마 부위에서는 안면신경 측두분지의 주행 경로와 이를 고려한 박리 시 근막층 구조를 설명했다. 이와 함께 환자별로 나타날 수 있는 해부학적 차이에 대한 대응 방향도 함께 소개했다.최 원장은 에이비성형외과의원에서 안면거상과 중년 눈성형을 주요 진료 분야로 두고 있으며, 대만성형외과학회(TSPS), PRS KOREA, APS KOREA 등 국내외 학술대회에서 발표와 교류를 이어오고 있다.최재익 원장은 “중년 눈성형은 눈밑, 눈썹, 이마 등 부위마다 다루는 층과 구조가 다른 만큼 해부학에 대한 정확한 이해가 중요하다”며 “앞으로도 환자 안전을 고려한 진료와 수술 완성도 제고를 위해 연구와 학술 활동을 이어 가겠다”고 말했다.양승현 리포터