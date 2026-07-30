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‘로보트 태권V’ 기념우표 멋져요

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-07-30 00:35
입력 2026-07-30 00:35
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‘로보트 태권V’ 기념우표 멋져요
‘로보트 태권V’ 기념우표 멋져요 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 29일 열린 2026 대한민국 우표전시회에서 어린이들이 ‘로보트 태권V’ 기념 우표를 소개하고 있다.
이지훈 기자


서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 29일 열린 2026 대한민국 우표전시회에서 어린이들이 ‘로보트 태권V’ 기념 우표를 소개하고 있다.

이지훈 기자
2026-07-30 B3면
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