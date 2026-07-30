경제 ‘로보트 태권V’ 기념우표 멋져요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/30/20260730031005 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-30 00:35 입력 2026-07-30 00:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 ‘로보트 태권V’ 기념우표 멋져요 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 29일 열린 2026 대한민국 우표전시회에서 어린이들이 ‘로보트 태권V’ 기념 우표를 소개하고 있다.이지훈 기자 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문 전시장에서 29일 열린 2026 대한민국 우표전시회에서 어린이들이 ‘로보트 태권V’ 기념 우표를 소개하고 있다. 이지훈 기자 2026-07-30 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지