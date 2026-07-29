주택 매매 늘면서 서울 빠지고 경기·인천 쏠림…6월 인구이동 5년 만에 최대

4·5월 주택 매매 늘자…국내 이동 5년 만에 최대
서울 5700명 순유출…경기·인천 7300명 순유입
지난달 국내 인구 이동 규모가 같은 달 기준으로 5년 만에 가장 많았다. 주택 매매가 늘면서 국내 이동이 증가한 가운데 서울의 순유출 규모는 1년 새 두 배 이상 커졌다.
국가데이터처가 29일 발표한 ‘6월 국내인구이동통계’에 따르면 지난달 국내 이동자는 48만 1000명으로 지난해 같은 달보다 3000명(0.6%) 증가했다. 6월 기준으로는 2021년(54만 4000명) 이후 가장 많다.
데이터처는 지난 4~5월 전국 주택 매매량이 13만 6000건으로 1년 전보다 6.3% 증가하면서 지난달 이동이 늘어난 것으로 분석했다. 아울러 지난달 정부가 농어촌 기본소득을 지급하는 시범사업 대상지에 7개 군을 추가 선정한 점도 해당 지역으로의 전입 증가에 영향을 준 것으로 봤다.
지역별로는 서울의 순유출과 수도권 주변부 순유입 흐름이 이어졌다. 서울은 5697명이 순유출돼 지난해 같은 달(-2676명)보다 순유출 규모가 두 배 이상 커졌다. 반면 경기는 5161명, 인천은 2229명의 순유입을 기록했다. 데이터처 관계자는 “지난 4~5월 서울과 경기 모두 주택 매매가 증가했지만 경기의 증가 폭이 더 컸다”며 “서울에서 경기로의 전출이 확대된 것으로 보인다”고 설명했다.
충북(863명) 등 7개 시도는 순유입을 기록했고, 부산(-1149명), 대구(-822명) 등 10개 시도는 전출자가 더 많았다.
이동 증가는 장거리보다 시도 내 이동이 주도했다. 같은 시도 안에서 이동한 인구는 31만 7000명으로 4000명(1.4%) 늘어난 반면 시도 간 이동은 16만 4000명으로 1000명(0.7%) 감소했다. 전체 이동자 가운데 시도 내 이동자는 65.9%, 시도 간 이동자는 34.1%였다.
올해 2분기(4~6월) 전체 이동자는 145만 3000명으로 지난해 같은 기간보다 2만 6000명(1.8%) 증가했다. 연령별 이동률은 20대가 23.4%로 가장 높았고, 30대가 20.6%로 뒤를 이었다. 이동자 수 역시 30대(34만 3000명)가 가장 많았으며 20대(32만 5000명)가 두 번째였다.
세종 김신우 기자
세줄 요약
- 6월 국내 이동자 48만1000명, 5년 만에 최대
- 서울 순유출 확대, 경기·인천 순유입 전환
- 주택 매매 증가와 시도 내 이동이 증가 견인
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