[속보] 이틀 연속 코스피·코스닥 동반 서킷브레이커…사상 최초

세줄 요약 코스피·코스닥 이틀 연속 서킷브레이커 발동

양 시장 동반 발동은 사상 최초 기록

반도체 대형주 급락이 증시 충격 주도

이미지 확대 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 장 초반 1~2%대의 상승세를 보였으나 다시 하락전환해 6천선 아래로 내려왔다. 2026.7.29 연합뉴스

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코스피와 코스닥 지수의 급락에 이틀 연속 서킷브레이커가 발동됐다. 전날에 이어 이틀 연속 서킷브레이커가 발동된 것은 사상 최초의 일이다.한국거래소는 29일 오후 12시 19분 코스닥 시장에 이어 12시 32분 코스피 시장에도 1단계 서킷브레이커를 발동했다. 지수가 전 거래일 종가 대비 8% 이상 내린 상태가 1분간 이어진 데 따른 조치로, 이 경우 20분간 모든 종목의 매매 거래가 중단된다.발동 당시 지수는 코스닥은 전장보다 56.85포인트(8.05%) 내린 649.00, 코스피는 491.33(8.15%) 내린 5532.33이었다.전날인 28일에도 국내 증시가 반도체 중심으로 급락하자 코스피와 코스닥 두 시장에 대한 서킷브레이커가 잇달아 발동된 바 있다.한국 주식시장을 대표하는 양 시장에서 이틀 연속으로 서킷브레이커가 동반 발동한 건 이번이 처음이다.한국거래소 자료에 따르면 유가증권시장에선 지금껏 이틀 연속 서킷브레이커가 걸린 사례가 없었고, 코스닥 시장에서는 2008년 글로벌 금융위기 당시와 2011년 미국 신용등급 하락 사태 등 두 차례 연일 서킷브레이커가 걸린 기록이 있다.이날 급락은 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 종목들이 주도했다. SK하이닉스는 서킷브레이커 발동 당시 전일보다 12.97% 내린 134만 9000원을, 삼성전자는 8.18% 하락한 20만 2500원을 기록했다.한편 서킷브레이커가 해제돼 거래가 재개된 현재 코스피는 전장보다 8.17% 내린 5531.56을, 코스닥 지수는 8.38% 내린 646.69를 나타내고 있다.김민지 기자