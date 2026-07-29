주담대 ‘반토막’에 내 집 마련 공식 바뀐다… 중도금 대출 가능한 ‘알짜 단지’ 공급

세줄 요약 주담대 한도 축소로 실수요자 자금 부담 확대

중도금 대출 가능한 기분양 단지로 수요 이동

부천 소사역 인근 단지, 초기 부담 낮아 주목

이미지 확대 (사진=DL이앤씨 제공)

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정부의 금융규제와 금융당국의 대출한도 축소 영향으로 주택담보대출(주담대) 한도가 사실상 반토막 나면서 내 집 마련 패턴이 바뀌고 있다. 은행권의 대출 한도 축소로 자금 마련 부담이 커지면서, 실수요자들은 중도금 집단대출을 활용할 수 있는 기분양 단지로 눈을 돌리고 있다.금융권에 따르면 KB국민은행은 지난 10일부터 수도권과 규제지역의 주택구입자금 대출 한도를 기존 6억원에서 3억원으로 대폭 축소했다. 정부의 6·27 부동산 대책에 따른 금융 제한 조치에 이어 은행 자체적으로 한도를 절반 수준으로 전격 낮춘 것이다.우리은행 역시 지점별 주담대 취급 한도를 월 30억원에서 10억원으로 줄였고, 신한·하나·NH농협·SC제일은행 등은 모기지신용보험(MCI·MGC) 가입을 제한했다. 해당 보험 가입이 제한되면 소액임차보증금만큼 대출 한도가 차감되기 때문에 차주들이 실제로 조달할 수 있는 대출 금액이 대폭 줄어들게 된다. 이로 인해 서울 및 수도권에서 기존 주택을 매입하려는 수요자들의 자금 계획에 비상이 걸린 상황이다.상황이 이렇다 보니 분양 시장에서는 이른바 대출 규제의 한파를 피하는 ‘기 분양’ 단지에 대한 관심이 어느 때보다 뜨겁다. 이주비, 중도금, 잔금 등 집단대출과 기금 대출, 보금자리론 등은 이번 한도 제한 대상에서 제외되기 때문이다.이미 모집공고를 완료한 기 분양 단지들은 전체 분양가의 60%에 해당하는 중도금을 집단 대출로 진행해 자금 조달에 대한 부담이 적다. 여기에 이미 확정된 분양가 덕분에 나날이 치솟는 원자재값 상승에 따른 부담도 덜 수 있다는 점도 메리트로 꼽힌다.부동산 전문가는 “최근 주담대 한도가 크게 줄어들면서 현금 동원력이 상대적으로 부족한 실수요자들은 기분양 단지 외에는 대안을 찾기 어려워졌다”라며 “여기에 치솟는 원자잿값으로 향후 분양가 상승 압박까지 커지고 있는 만큼, 안정적인 대출 여건을 갖춘 기존 분양 단지를 선점하려는 움직임이 당분간 지속될 것”이라고 말했다.이러한 가운데, DL이앤씨가 경기 부천시 소사역 일원에서 분양 중인 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’가 상대적으로 자금 마련이 수월한 계약 조건으로 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 중도금 대출 60% 이자 후불제로 안정적인 자금 계획수립이 가능하고, 계약금 1차 1,000만원 정액제로 초기 자금 마련 부담도 적기 때문이다.서울 주요 업무지구를 가깝게 이용할 수 있는 초역세권 입지도 실수요자들의 계약을 이끄는 요소다. 단지 바로 앞으로 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 위치해 있는 더블 초역세권 단지로 이를 통해 마곡, G밸리, 여의도 등의 업무지구가 20분대에, 광화문, 강남 등 주요 업무지구가 40분대로 빠른 이동이 가능하다.소사역은 KTX-이음 정차역으로 추진 중이며, 소사역 한정거장 거리에 있는 부천종합운동장역(서해선∙7호선 환승역)은 GTX-B 노선(2031년 개통 예정)도 정차할 예정에 있어, 향후 서울 접근성과 광역 교통망은 더욱 개선될 전망이다. 특히 이는 부천시장의 핵심 공약 사업과도 맞물려 있어 높은 수혜가 기대된다.‘e편한세상 부천 어반스퀘어’는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구 규모로 조성되는 랜드마크 대단지 아파트다. 현재 일부 잔여 가구에 대해 선착순 동∙호 지정 계약을 진행 중이며, 주택전시관은 경기 부천시 원미구 길주로 1에 위치해 있다. 입주는 2029년 10월 예정이다.양승현 리포터