홍대INT기획, 입주민 편의성 강화…입주박람회 운영 시스템 구축

세줄 요약 입주박람회 전용 운영 시스템 구축

3500여 협력업체 네트워크 기반 연계

행사 전후 소통·사후관리 강화

이미지 확대 [사진-홍대INT기획 제공]

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아파트 입주박람회 전문 기업 ㈜홍대INT기획이 입주민 편의를 고려한 전용 운영 시스템을 구축하고 맞춤형 서비스 제공에 나선다.신규 아파트 입주 과정에서 열리는 입주박람회는 생활에 필요한 인테리어, 가전, 서비스 등의 정보를 한자리에서 비교·검토할 수 있는 공간으로, 최근 입주민의 합리적 선택을 지원하는 정보 플랫폼 역할을 하고 있다.홍대INT기획은 각 단지 특성을 반영한 기획과 전국 3500여 개 협력업체 네트워크를 바탕으로 가전, 가구, 인테리어, 생활 서비스 등 다각적인 업체를 연계하고 있다. 단순 현장 행사 운영에 그치지 않고 온라인 커뮤니티 관리, 입주민 소통, 협력업체 운영, 사후 관리(A/S)까지 일련의 과정을 종합 관리하는 시스템을 갖춘 것이 특징이다.또한 행사 일정과 필수 입주 정보를 사전에 안내하고 참여형 콘텐츠를 운영하는 한편, 행사 종료 이후에도 지속적인 소통을 이어가며 입주민의 편의성을 높이고 있다.최근 입주 준비 과정에서 계약 관련 분쟁을 예방하기 위한 정보 제공의 중요성이 커지고 있다. 이에 따라 계약 전 상담과 사후 관리 체계를 충분히 확인하는 것이 중요하다는 의견도 이어지고 있다. 홍대INT기획은 정확한 정보 전달과 협력업체 관리 체계를 기반으로 입주민이 보다 편리하게 입주박람회를 이용할 수 있도록 지원하고 있다. 온라인 커뮤니티를 통해 행사 전후 필요한 입주 정보를 지속적으로 제공하고 있는 점도 특징이다.홍대INT기획 관계자는 “입주민이 안심하고 입주를 준비할 수 있도록 체계적인 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.양승현 리포터