삼전닉스 레버리지 투자 20% 제한 검토

금융위 “개인 투자 상한선 설정”

운용사 리밸런싱 분산 집행 요청

이미지 확대 이억원 금융위원장이 28일 오전 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 금융투자업권 간담회에 참석해 단일종목 레버리지 상품 관련 보완방향을 논의하고 있다. 2026.07.28. 금융위원회 제공

세줄 요약 개인별 투자 비중 20% 제한 검토

기본예탁금 강화 뒤 추가 대책 예고

교육·모의거래·자격요건도 강화

2026-07-29 3면

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금융당국이 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 과열을 막기 위해 개인별 투자 비중을 제한하는 ‘총량 관리’ 방안을 검토한다. 소액 투자자의 진입을 막는 기본예탁금 인상에 이어 고액 투자자의 과도한 쏠림 투자를 제한하겠다는 취지다.이억원 금융위원장은 28일 서울 여의도 금융투자협회에서 단일종목 레버리지 상품 관련 보완 방향을 논의하기 위한 간담회를 열고 이같이 밝혔다. 이 위원장은 “31일부터 시행되는 기본예탁금 강화 등 1차 대책의 효과를 면밀히 점검하겠다”며 “수요가 충분히 진정되지 않을 경우를 대비해 추가 조치도 미리 검토하겠다”고 말했다.금융당국이 우선 검토하는 방안은 개인별 투자 총량 관리다. 투자자가 보유한 전체 금융투자자산 가운데 단일종목 레버리지 상품 투자 비중을 일정 수준 이하로 제한하는 방식이다. 금융당국은 우선 20% 수준을 예시로 검토하고 있다. 예를 들어 한 투자자의 금융투자상품 잔액이 1억원이라면 단일종목 레버리지 상품에는 최대 2000만원까지만 투자하도록 하는 것이다. 금융위 관계자는 “투자자에게 상한선을 설정하는 개념”이라며 “과도한 집중 투자를 줄여 시장 변동성을 완화하는 것이 목적”이라고 설명했다.투자자 자격요건도 한층 강화될 전망이다. 금융당국은 일정 기간마다 상품 구조와 위험성을 다시 학습하는 주기적 교육을 의무화하고, 현재 선물·옵션과 공매도 투자자에게 적용 중인 사전 모의거래 제도를 단일종목 레버리지 상품에도 확대하는 방안을 들여다보고 있다. 일정 수준 이상의 투자 경험을 갖춘 투자자에게만 거래를 허용하는 방안도 논의 대상이다.시장 운영 방식도 손질한다. 금융당국은 자산운용사에 장 마감 직전 집중되는 ETF 리밸런싱(목표 수익률을 맞추기 위해 매일 주식 보유량을 다시 조정하는 작업) 거래를 분산해 집행하도록 요청했다. 리밸런싱 주문이 특정 시간대에 몰리면서 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스 주가 변동성을 키운다는 지적을 반영한 조치다. 유동성공급자(LP)를 맡는 증권사에도 거래가 한꺼번에 쏠리지 않도록 주문 물량과 거래량을 자율적으로 조절해 시장 안정에 협조해 달라고 당부했다.박소연 기자