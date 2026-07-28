닥터에디션, 약국·병의원 전용 스킨케어 ‘RX Beauty’ 크림 3종 출시

세줄 요약 약국·병의원 전용 RX Beauty 크림 3종 출시

민감·건조·칙칙한 피부 고민별 맞춤 구성

고함량 성분과 병풀잎수 베이스 적용

이미지 확대 (사진=에프앤디넷 제공)

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㈜에프앤디넷의 병원 내 건강기능식품 코너 브랜드 ‘닥터에디션’이 외부 자극으로 민감해진 피부를 위한 스킨케어 화장품 라인 ‘RX Beauty’ 크림 3종을 출시했다고 밝혔다.새롭게 선보이는 ‘RX Beauty’ 라인은 ▲민감해진 피부를 편안하게 관리할 수 있도록 설계한 ‘PDRN 리페어 크림’ ▲건조하고 거친 피부에 보습을 더하는 ‘판테놀 베리어 크림’ ▲칙칙한 피부 톤 관리를 위한 ‘트라넥삼산 토닝 크림’ 등 3종으로 구성됐다.각 제품에는 PDRN 15,000ppm, 판테놀 5%, 트라넥삼산 5%, 나이아신아마이드 5% 등 제품별 피부 고민에 맞춘 핵심 성분이 함유됐다. 또한 민감해진 피부를 보다 편안하게 관리할 수 있도록 정제수 대신 효소 추출 방식의 병풀잎수를 베이스로 적용했으며, 관련 특허 원료를 함께 배합했다.‘PDRN 리페어 크림’은 연어 유래 PDRN 15,000ppm과 마이크로바이옴 성분을 함유한 제품으로, 외부 자극으로 예민해진 피부를 위한 데일리 스킨케어에 초점을 맞췄다. 탄력 저하와 잦은 외부 자극으로 피부 컨디션 관리가 필요한 소비자를 고려해 기획했으며, 효소전환 해바라기오일을 함께 적용했다.‘판테놀 베리어 크림’은 판테놀 5%를 함유한 보습 크림으로, 가볍고 산뜻한 사용감을 구현했다. 피부에 수분을 공급하고 보습막 형성에 도움을 주어 건조한 피부를 촉촉하게 관리할 수 있도록 설계됐다.‘트라넥삼산 토닝 크림’은 트라넥삼산과 나이아신아마이드를 각각 5%씩 적용한 미백 기능성 화장품이다. 두 가지 핵심 성분을 바탕으로 칙칙한 피부 톤을 보다 균일하고 맑게 관리할 수 있도록 기획됐다.닥터에디션 관계자는 “피부가 민감해질수록 성분과 함량을 확인하고 신뢰할 수 있는 곳에서 제품을 선택하는 것이 중요하다”며 “병원에서 쌓아온 닥터에디션의 신뢰를 바탕으로, 민감해진 피부의 진정과 피부 고민별 관리에 도움을 주는 고함량 스킨케어 제품을 병·의원과 약국에 선보이게 됐다”고 출시 배경을 설명했다.한편, 닥터에디션 ‘RX Beauty’ 3종은 전국 약국과 병원 내 건강기능식품 코너에서 순차적으로 만나볼 수 있다.양승현 리포터