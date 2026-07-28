호반혁신기술공모전 선정 10개사, 코엑스서 ‘혁신기술’ 선보인다

-8월 5일 2026 호반혁신기술공모전’의 최종 선정기업 발표

-호반그룹, 미래 건설 기술 다각도로 지원할 방침

이미지 확대 ‘2026 호반혁신기술공모전’ 포스터

세줄 요약 공모전 선정 10개사 코엑스 특별관 공개

대상·최우수상 시상식과 공동관 전시 진행

AI·로보틱스 등 첨단기술 체험과 상담

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반그룹과 한국건설기술연구원이 공동 주최하는 ‘2026 호반혁신기술공모전’의 최종 선정기업들이 오는 8월 5일부터 서울 코엑스에서 개최되는 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’에서 전격 공개된다.행사 첫날인 5일 대상과 최우수상 등 부문별 시상식이 개최되며, 최종 선정된 10개 스타트업 및 유망 기업은 행사 기간 운영되는 ‘HOBAN Open Innovation Week’ 공동관에서 자사의 핵심 혁신기술을 선보인다.호반혁신기술공모전은 유망 기술기업을 발굴해 기술사업화와 오픈이노베이션을 지원하는 대표적인 민관 협력 프로그램이다. 특히 올해는 한국건설기술연구원이 공동 주최 기관으로 처음 합류하면서 스마트건설 분야의 전문성이 대폭 강화됐다. 양 기관은 미래 건설산업을 선도할 기술 발굴부터 실증 및 사업화까지 다각도로 지원할 방침이다.이번 공동관에는 2026년 공모전 선정 기업 10개사뿐만 아니라 역대 수상기업과 호반그룹 협력사 등 다양한 혁신기업이 함께 부스를 꾸린다. 참관객들은 건설 신기술을 비롯해 인공지능(AI), 로보틱스 등 첨단 분야의 기술을 직접 체험하고, 현장 관계자들과 사업 협력 및 투자 상담을 진행할 수 있다.한편 ‘2026 호반 동반성장+건설특별관’은 8월 5일부터 8일까지 나흘간 코엑스 B홀에서 열린다. 기간 중 공모전 시상식과 전시 외에도 데모데이(Hi DemoDay), 호반혁신기술세미나, 기술협력·투자 상담회 등 다양한 오픈이노베이션 프로그램이 잇따라 진행된다.전시 관람은 8월 4일까지 공식 홈페이지를 통한 사전등록 시 무료로 가능하다.한준규 기자