익스트림, 종합비타민 ‘올인원 포맨’ 새 모델로 배우 윤경호 선정

세줄 요약 익스트림, 윤경호를 올인원 포맨 새 모델로 발탁

22가지 영양 성분 담은 남성용 종합비타민 강조

‘설명은 1절만, 건강은 1포만’ 캠페인 전개

이미지 확대 배우 윤경호. (사진=익스트림 제공)

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스포츠 뉴트리션 브랜드 익스트림이 배우 윤경호를 남성용 종합비타민 ‘올인원 포맨’의 새로운 브랜드 모델로 발탁했다고 밝혔다.익스트임 측은 연예계 대표 투 머치 토커로 ‘1절만’ 별명을 가진 배우 윤경호의 밝고 친근한 이미지가 오메가3, 밀크씨슬, 루테인 등 22가지 영양 성분을 1포에 담은 올인원 포맨(종합비타민)의 정체성과 부합한다고 판단해 모델로 선정했다고 설명했다.익스트림은 윤경호의 방송 캐릭터에서 착안한 ‘설명은 1절만, 건강은 1포만’을 주요 콘셉트로 정하고, 모델 발탁 기념 프로모션과 연계된 브랜드 캠페인을 활발히 진행할 예정이다.배우 윤경호가 모델로 참여하는 ‘올인원 포맨’은 간과 눈 건강, 혈행 개선, 신경 및 근육 기능 유지를 고려해 설계된 종합비타민이다. 남성 활력을 위해 오메가3, 밀크씨슬, 루테인, 비타민, 마그네슘, 미네랄 6종 등 남성 맞춤형 원료를 배합한 것이 특징이다.해당 제품은 1일 1회, 1회 1포씩 간편하게 휴대하며 섭취할 수 있도록 위생적인 개별 포장 방식을 적용했으며, 서랍형 박스 패키지로 구성됐다.이번 모델 발탁으로 익스트림과 함께하게 된 배우 윤경호는 SBS 금토 드라마 ‘김부장’, tvN 드라마 ‘취사병 전설이 되다’, 넷플릭스 드라마 ‘중증외상센터’ 등 다양한 작품에서 연기하며 활약해 왔다. 최근 유튜브 채널 뜬뜬의 ‘핑계고’, 2026 썸머로드 시리즈 ‘라면 먹고 올래?’에 출연하며 센스 넘치는 입담을 선보이고 있다.익스트림 관계자는 “고함량, 고품질 원료를 갖춘 제품 경쟁력을 널리 알리기 위해 대중에게 친근한 대세 배우 윤경호를 종합비타민 새 모델로 발탁했다. 배우 윤경호와 함께 다양한 브랜드 캠페인을 진행하며 현대인의 건강한 자기 관리를 돕는 스포츠 뉴트리션 브랜드의 경쟁력을 알리는 데 힘쓰겠다”고 전했다.한편 익스트림은 2021~2026 대한민국 고객감동브랜드대상, 대한민국 NO1 건강기능식품 대상 6년 연속 수상 등 14관왕을 차지했다. KT위즈, 대한장애인체육회, 러너 심진석, 보디빌더 우형재, 비치발리볼 신지은, 클라이밍 성한아름 선수 등 다양한 종목의 선수들을 후원하는 데에도 앞장서고 있다.양승현 리포터