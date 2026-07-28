삼전닉스도 총량제?…이억원 “레버리지 개인별 투자한도 설정 검토”

세줄 요약 단일종목 레버리지 ETF 과열 시 추가 규제 검토

기본예탁금 3000만원 강화로 진입 문턱 상향

개인별 투자한도·교육요건 강화 방안 거론

이미지 확대 발언하는 이억원 금융위원장 발언하는 이억원 금융위원장

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이억원 금융위원장이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자 열기가 가라앉지 않으면 개인별 투자한도를 두는 등 추가 규제에 나서겠다고 밝혔다. 개인이 금융투자상품에 넣은 전체 돈 중 단일종목 레버리지 상품의 비중을 20% 이내로 제한하는 방안이 대표적으로 거론됐다.이 위원장은 28일 서울 여의도 금융투자협회에서 주요 증권사와 자산운용사 관계자들을 만나 “기존 보완책에도 수요가 충분히 진정되지 않을 경우에 대비해 추가 조치를 미리 검토하고 준비하겠다”고 말했다.금융당국은 우선 오는 31일부터 시행하는 기본예탁금 강화 조치의 효과를 지켜볼 방침이다. 단일종목 레버리지 상품을 거래하려면 계좌에 현금 3000만원을 넣어두도록 해 투자 진입 문턱을 높이는 내용이다.그래도 과열이 이어지면 개인별 투자한도를 추가로 설정할 수 있다. 예를 들어 한 투자자가 주식과 ETF 등 금융투자상품에 모두 1억원을 투자했다면 단일종목 레버리지에는 최대 2000만원까지만 투자하도록 제한하는 방식이다. 기본예탁금으로 진입을 막고 투자한도로 투자 규모의 상한까지 두겠다는 취지다.투자자가 상품의 위험을 충분히 이해하도록 요건을 강화하는 방안도 검토한다. 선물이나 공매도 거래처럼 실제 투자 전에 모의거래를 거치게 하거나, 정기적으로 교육을 다시 받도록 하는 방식이다. 일정 기간 투자 경험이 있는 사람만 거래를 허용하는 방안도 거론됐다.금융당국은 운용사와 증권사에도 시장 변동성을 줄이기 위한 역할을 주문했다.자산운용사에는 장 마감 직전에 몰리는 리밸런싱 거래를 장중 여러 시간대로 나눠 달라고 요구했다. 레버리지 ETF는 매일 목표 수익률을 맞추기 위해 기초 종목을 사고파는데, 이 주문이 오후 3시 20분 이후 한꺼번에 몰리면서 삼성전자나 SK하이닉스 주가가 종가를 앞두고 크게 출렁인다는 지적이 제기돼 왔다.유동성공급자(LP)를 맡은 증권사에는 불필요한 거래를 줄여 달라고 주문했다. 현재 일부 단일종목 레버리지 ETF에는 종목당 20곳이 넘는 LP가 참여하면서 투자자 거래뿐 아니라 LP끼리 서로 사고파는 거래까지 늘어 전체 거래대금이 부풀려졌다는 지적이 나온다. 쉽게 말해 매수·매도 주문을 지나치게 자주 내거나 필요 이상으로 많은 물량을 쌓아 LP끼리 거래가 반복되는 일을 줄이자는 것이다.이 위원장은 “실시간으로 변하는 시장에 일률적인 규제를 적용하는 데는 한계가 있다”며 “전문성을 갖춘 업계가 유동성을 적절히 조절하는 시장 안정 노력이 필요하다”고 말했다.금융위는 지난 16일 기본예탁금 인상과 최소 매수 단위 확대, 괴리율 관리 강화 등을 담은 보완책을 발표했다. 이후 레버리지 상품 과열이 계속되자 기본예탁금 강화 시행일을 앞당겼으며, 사전교육 평가 강화와 교육시간 확대도 조속히 시행할 예정이다.박소연 기자