LG전자 베스트샵 중동본점, 송내푸르지오 센트비엔 입주민 대상 공동구매 혜택 제공

세줄 요약 송내푸르지오 입주민 대상 공동구매 혜택 제공

TV·냉장고 등 필수 가전 맞춤 상담 진행

바스에어·RONi·워시타워 등 신제품 안내

이미지 확대 사진=LG전자 베스트샵 제공

송내푸르지오 센트비엔 입주민들은 공식 제휴된 공동구매처를 통해 다양한 가전제품을 한눈에 비교하고, 맞춤형 패키지 할인과 특별 구매 혜택을 제공받을 수 있다. 특히 웨딩, 입주, 이사 등 고객의 라이프스타일에 맞춘 전문 상담도 함께 지원되어 새로운 시작을 준비하는 가전을 더욱 경제적이고 편리하게 장만할 수 있다.

LG전자 베스트샵 중동본점 관계자는 “송내푸르지오 센트비엔 입주민들이 입주가전을 보다 편리하고 합리적으로 준비할 수 있도록 공동구매 지정점 혜택을 마련했다”며 “바스에어, 로봇청소기 RONi, 워시타워, 워시콤보 등 최신 LG전자 가전까지 폭넓게 상담받을 수 있는 만큼 입주를 앞둔 고객들의 많은 관심을 바란다”고 말했다.

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LG전자 베스트샵 중동본점이 송내푸르지오 센트비엔 아파트 입주민을 대상으로 LG전자 가전제품 공동구매 지정점 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.입주를 앞둔 고객들의 필수 가전 준비를 돕기 위해 마련된 이번 공동구매에서는 TV와 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨 등 핵심 생활가전은 물론, 최근 큰 인기를 끌고 있는 신제품까지 폭넓은 품목을 대상으로 맞춤형 상담과 특별한 구매 혜택을 제공한다.중동본점은 공동구매 지정점으로서 송내푸르지오 센트비엔 입주민을 위한 1:1 맞춤형 입주가전 상담을 제공한다. 전문 매니저가 주거 형태와 라이프스타일을 꼼꼼히 분석해 최적의 가전 패키지를 제안하며, 여러 품목을 한 자리에서 비교하고 최대의 혜택으로 편리하게 준비할 수 있도록 돕는다.특히 장마철과 여름철 욕실 관리에 도움을 주는 LG전자 신제품 바스에어도 함께 만나볼 수 있다. 바스에어는 욕실 공간의 건조와 환기, 탈취 기능을 통해 냄새와 습기, 곰팡이 관리에 도움을 주는 제품으로, 위생적이고 쾌적한 생활 환경을 중요하게 생각하는 고객들에게 관심을 받고 있다. 특히 어린 자녀를 키우는 가정에서는 욕실 환경 관리에 대한 고민이 큰 만큼, 이번 공동구매 상담을 통해 바스에어 제품 정보와 관련 혜택을 함께 확인할 수 있다.LG전자의 신형 로봇청소기 RONi 관련 상담도 진행된다. RONi는 스팀 물걸레 기능으로 바닥의 찌든 때까지 효과적으로 관리할 수 있으며, 카펫 속 먼지까지 흡입하는 성능을 갖춘 것이 특징이다. 또한 스테이션 복귀 후 자동으로 도어가 닫히는 구조를 적용해 카메라 노출을 줄일 수 있도록 설계돼, 스마트한 청소 편의성을 원하는 입주민들에게 주목받고 있다.세탁가전 신제품인 워시타워와 워시콤보도 주요 상담 품목으로 마련됐다. 워시타워는 세탁기와 건조기를 일체형 구조로 구성해 공간 활용도를 높인 제품이며, 워시콤보는 세탁과 건조를 하나의 제품에서 해결할 수 있어 효율적인 세탁 환경을 원하는 고객에게 적합하다. 중동본점은 입주민의 세탁 공간과 사용 패턴에 맞춰 제품별 장점과 설치 환경을 비교 상담할 예정이다.류정임 리포터