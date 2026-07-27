에몬스, ‘프리미엄브랜드지수’ 10년 연속 1위

이미지 확대 에몬스 김판수 감사(사진 왼쪽)가 문동민 한국표준협회 회장으로부터 인증패를 받고 있다. 에몬스 제공

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종합가구 브랜드 에몬스가 한국표준협회(KSA)가 주관하는 ‘2026 프리미엄브랜드지수(KS-PBI)’ 가정용 가구 부문에서 10년 연속 1위에 선정됐다고 27일 밝혔다.이번 조사는 전국 12만명 이상의 소비자를 대상으로 진행되었으며 에몬스는 브랜드 인지도와 신뢰도, 프리미엄 이미지 등 전 평가 항목에서 최상위 점수를 획득했다. 지난 9일 서울 롯데호텔에서 열린 시상식에는 에몬스 김판수 감사가 참석해 인증패를 수상했다.1979년 창립 이래 47년간 이어온 ‘품질 본질’ 중심의 철학이 주효했다. 에몬스는 인체공학적 설계와 엄격한 친환경 소재 채택을 바탕으로 최근 프리미엄 매트리스 ‘에르디앙스’, 호텔형 하이엔드 침대 ‘네이든’, 맞춤형 오더메이드 소파 ‘라운델’ 등 일상의 품격을 높이는 제품군을 선보이며 브랜드 가치를 공고히 하고 있다.에몬스 관계자는 “12만 소비자가 직접 선택해 준 상인만큼 최고의 품질과 디테일로 보답하겠다”고 소감을 전했다.박영주 기자