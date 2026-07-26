“美 관세 15% 아닌 일본·EU보다 불리하지 않게 협상해야”

美, 한국 ‘강제노동 관세’ 12.5% 적용

일본도 12.5%… EU·대만 10% 부과

정부 ‘과잉생산 관세’ 포함 15% 총력

한미 FTA 감안 땐 경쟁력 약화 우려

이미지 확대 여한구, 미국 상공회의소 라운드테이블 참석 여한구(오른쪽 세 번째) 산업통상부 통상교섭본부장이 지난 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 미국 상공회의소 라운드테이블에 참석해 있다.

산업통상부 제공

세줄 요약 미국, 한국산에 12.5% 관세 부과

정부, 15% 상한 유지 위해 총력 대응

일본·EU보다 불리하지 않은 조건 강조

2026-07-27 6면

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미국이 한국산 수입품에 무역법 301조에 따른 ‘강제노동 관세’ 12.5%를 적용하면서 관세 리스크가 재부상했다. 지난 24일(현지시간) 만료된 글로벌 관세 10%에서 세율이 2.5% 높아진 데다, 앞으로 미국이 ‘과잉생산 관세’까지 예고하면서 한국 통상 당국에 비상이 걸렸다. 정부는 지난해 한미 무역합의로 합의한 ‘15% 상한’이 지켜지길 바라고 있지만 변덕이 심한 도널드 트럼프 대통령이 어떤 결정을 내릴지 몰라 관세 불확실성은 당분간 지속될 전망이다.26일 산업통상부에 따르면 미국 무역대표부(USTR)는 지난 23일 강제노동으로 생산된 제품의 수입 차단이 미흡하다며 무역법 301조를 근거로 한국 등 60개국에 강제노동 관세를 부과했다. 한국은 일본·스위스와 함께 상한선인 12.5% 관세를 적용받았다. 반면 유럽연합(EU)·대만에는 10%가 적용됐다.앞으로 관건은 과잉생산 관세가 얼마로 책정될지다. 현재로선 강제노동 관세 12.5%에 더해질 가능성이 크다. 산업부는 “미국에 강제노동·과잉생산 관세를 합산해도 15%를 넘지 않아야 한다는 입장을 전달했고, 미국으로부터 무역합의를 준수하겠다는 약속을 받았다”고 밝혔다. 그럼에도 김정관 산업부 장관과 여한구 통상교섭본부장은 대미 아웃리치(접촉) 총력전에 나섰다. 정부도 약속이 지켜지지 않을 가능성까지 염두에 두고 있다는 의미다.국내 산업계가 당장 받는 충격은 제한적일 전망이다. 미국이 무역확장법 232조에 따라 별도 관세를 부과하고 있는 자동차·철강·알루미늄·구리·반도체 등 주요 품목은 이번 301조 관세 대상에서 제외됐기 때문이다.다만 미국이 별도로 진행 중인 구조적 과잉생산 관련 301조 조사 결과에 따라 관세 부담이 커질 수 있어 불확실성은 여전하다. USTR은 지난 3월 한국을 포함한 16개 경제권을 대상으로 철강·자동차·전자·배터리·조선·반도체·기계 등 제조업 분야의 구조적 과잉생산 여부에 대한 조사를 시작했다.트럼프 2기 행정부가 지난해 전 세계를 상대로 관세 전쟁에 나서기 전까지 한국과 미국은 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 실효관세율이 0%대였다. 하지만 트럼프 대통령의 관세 정책으로 FTA 효과는 사실상 무력화됐다.FTA 효과를 고려하면 한국이 일본·EU와 같은 15% 상한을 적용받는 게 최선의 결과는 아니다. 더구나 대만과 EU는 이번에 10%를 부과받으며 한국보다 유리한 고지에 올라섰다. 김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “정부는 15% 상한에만 매달릴 것이 아니라 경쟁국 일본·EU보다 불리하지 않은 관세율을 확보하는 게 협상의 핵심”이라고 제언했다.세종 강주리·서울 김지예 기자