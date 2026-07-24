오앤컴퍼니 오장환 대표 ‘GOED 글로벌 어워드’ 수상… 한국 기업 첫 사례

세줄 요약 오장환 대표, GOED 글로벌 어워드 첫 한국 수상

국내 오메가3 품질 기준 확산 공로 인정

GOED, 시장 정보 제공과 활성화 기여 평가

이미지 확대 (사진: 오앤컴퍼니 제공)

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오앤컴퍼니의 오장환(Jay Oh) 대표가 글로벌 오메가3 산업 기관인 GOED(The Global Organization for EPA and DHA Omega3s∙국제오메가3기구)의 ‘GOED 글로벌 어워드(Global Award)’ 수상자로 선정됐다.해당 어워드의 수상자로 한국의 기업 관계자가 선정된 것은 이번이 첫 사례로, 특히 GOED 창립 20주년을 맞은 해에 이루어진 수상이라는 점에서 의미를 더했다.GOED의 공식 발표에 따르면 오장환 대표는 싱가포르에서 열린 ‘GOED Exchange 2026’에서 전 세계 수상자 4인 중 한 명으로 이름을 올렸다. GOED는 공식 서한을 통해 오앤컴퍼니가 국내 오메가3 시장에서 품질 기준과 산업 정보를 알리고, 의료진과 인플루언서 네트워크를 통해 시장 활성화에 기여한 점 등을 높이 평가했다고 밝혔다.GOED는 EPA와 DHA를 중심으로 오메가3 관련 연구와 품질 기준 정립을 추진하는 글로벌 비영리 기관이다. 유럽과 미국 등 주요 국가의 식약처 등 규제 기관과 협력해 산업 표준 관리에 참여하고 있으며, 현재 원료사와 제조사, 브랜드 등 오메가3 산업 가치 사슬 전반에 걸쳐 전 세계 200개 이상의 기업이 ‘GOED Proud Member’로 활동하고 있다.오앤컴퍼니는 독일 케이디파마(KD Pharma)의 오메가3 원료를 국내에 공식 유통하며 건강기능성 소재를 기반으로 영양제·식품·화장품 브랜드와 협업을 이어 오고 있다. 케이디파마는 의약품 등급 원료 생산 역량과 초임계 추출 공법을 바탕으로 산패 관리와 저온 추출 기술 등을 적용해 오메가3 원료를 생산하는 기업이다.아울러 오앤컴퍼니는 국내 오메가3 시장의 품질 기준 확산과 소비자 인식 제고를 위해 GOED와 협력해 서울에서 ‘2024 GOED OMEGA-3 CONFERENCE’를 개최하는 등 관련 학술 및 알림 활동을 이어 왔다.오장환 오앤컴퍼니 대표는 “이번 수상은 오앤컴퍼니가 국내 오메가3 시장에서 품질 기준 확산과 올바른 정보 제공을 위해 노력해 온 점을 국제적으로 인정받은 결과”라며 “제품 패키지에 표기된 ‘GOED Proud Member’ 로고를 통해 품질 관리 기준인 ‘GOED Monograph’ 충족 여부를 확인할 수 있다”고 전했다. 이어 “앞으로도 소비자 신뢰를 높이고 국내 오메가3 산업의 건전한 성장에 기여하겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터