피앤씨, 집 전체에 깨끗한 물 공급하는 AI 정수 시스템 ‘아쿠로라’ 선보여

-마시는 물 넘어 샤워·세탁까지, 집 안 모든 물을 4단계로 정수

-SmartGuard IoT·AI가 누수·동파 예측…시공사 부담 ‘0원’ 구독 모델 제안

-서울 코엑스 ‘2026 동반성장+건설특별전’에서 파트너 발굴 나서

이미지 확대 프리미엄 스마트 홈 워터케어 집전체(Whole House) 정수 시스템 ‘아쿠로라(AQUROLA)’

이미지 확대 ‘아쿠로라(AQUROLA)’의 개념도

세줄 요약 집전체 정수 시스템 아쿠로라 전시 공개

수도 인입구부터 생활용수 전반 정수

AI 감지로 누수·동파 위험 사전 예측

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산업용 제어·자동화 전문기업 피앤씨가 오는 8월 5일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열리는‘2026 동반성장+건설특별전’에서 IoT·AI 기반 프리미엄 스마트 홈 워터케어 집전체(Whole House) 정수 시스템 ‘아쿠로라(AQUROLA)’를 선보인다.아쿠로라는 주방에 설치하는 일반 정수기와 달리 수도 인입구에서부터 집 안으로 들어오는 모든 물을 정수하는 집전체 정수 시스템이다. 마시는 물은 물론 샤워, 세탁, 욕실용수 등 주거 공간 내 생활용수 전반의 수질을 개선하는 것이 특징이다.이 시스템은 4단계 정수 공정을 거친다. 초미세여과(UF·MF)를 통해 녹물과 세균을 제거하고, KDF 및 활성탄 필터로 중금속과 잔류염소를 없앤다. 이어 미네랄과 비타민C를 더한 뒤 UV-C 살균 과정을 통해 수질을 완성한다. 여기에 자체 개발한 ‘스마트가드(SmartGuard)’ 기술을 결합해 유량·수압·수온·차압을 실시간 감지하며, AI 분석을 통해 누수나 관 파열, 동파 위험을 사전에 예측하고 자동 급수 차단 및 모바일 알림 기능을 제공한다.피앤씨는 이번 전시에서 건설사와 시행사를 겨냥한 ‘제로 캐펙스(Zero-CAPEX) 구독 모델’을 전면에 내세운다. 시공사는 초기 투자 비용 부담 없이 단지 내 차별화된 프리미엄 수질 인프라를 확보할 수 있고, 입주민은 구독 서비스를 통해 유동적인 관리와 필터 교체 혜택을 누리는 구조다. 현장 부스에서는 원수와 정수를 실시간 비교하는 라이브 데모와 대시보드가 운영된다.이재성 피앤씨 대표는 “아쿠로라는 수도 인입구에서부터 모든 물을 정수하고 AI가 실시간으로 안전을 관리하는 새로운 주거 인프라”라며 “시공사에는 부담 없는 구독 모델을, 입주민에게는 차별화된 수질 가치를 제공하는 협력 모델을 이번 전시에서 구체화하겠다”고 밝혔다.한편 서울신문이 주최하고 호반이 후원하는 ‘동반성장+건설특별전’은 ‘코리아빌드위크’ 및 ‘넥스트콘(NextCon)’과 동시 개최된다. 행사 기간 중 호반 혁신기술공모전 시상식과 데모데이, 기술 세미나 등이 진행되어 건설사와 중소기업 간 기술 교류 및 현장 적용을 지원할 예정이다. 관람은 8월 4일까지 공식 홈페이지 사전 등록 시 무료로 가능하다.한준규 기자