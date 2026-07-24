가연결혼정보, 신혼부부 집들이 비용 조사…평균 26만 원 지출

세줄 요약 신혼부부 집들이 1회 평균 지출 26만 원

가장 많은 지출 구간 20만~25만 원

집들이 이유 1위 신혼집 소개와 관례

이미지 확대 <사진=클립아트코리아>

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결혼정보회사 가연이 기혼남녀를 대상으로 진행한 설문조사 결과, 신혼부부가 1회 집들이 준비에 지출하는 비용은 평균 약 26만 원으로 집계됐다. (신뢰 수준 80%, 표본오차 ±2.82%p)비율별로 살펴보면 1회당 집들이 지출 비용은 ‘20만~25만 원’이 26.5%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ‘30만~35만 원’(22.8%), ‘10만~15만 원’(19.4%), ‘15만~20만 원’(11.2%) 순이었다. 한편 응답자의 14.8%는 ‘50만 원 이상 100만 원 이하’를 지출했다고 답해 일부 신혼부부는 집들이에 상당한 금액을 지출하는 것으로 나타났다.집들이를 진행하는 주요 이유로는 ‘가족이나 지인에게 신혼집을 소개하고 싶어서’라는 응답이 36.5%로 1위에 올랐다. 이어 ‘결혼 후 자연스러운 절차나 관례라고 생각해서’(25.8%), ‘가족·지인과의 모임을 지속하기 위해서’(19.6%), ‘주변의 요청이나 기대 때문에’(10.7%)가 뒤를 이었다.특히 ‘관례’나 ‘주변의 기대’ 때문이라고 답한 응답이 전체의 36.5%를 차지해, 집들이가 단순한 친목 모임을 넘어 신혼 과정의 사회적 관습으로 작동하고 있음이 확인됐다.가연 관계자는 “집들이는 신혼부부에게 여전히 중요한 의례로 자리 잡고 있지만, 비용 부담은 점점 커지는 추세”라며 “집들이 기념으로 위스키나 와인 등의 주류를 함께 준비하는 경우 비용이 더 높아지는 편”이라고 말했다.양승현 리포터