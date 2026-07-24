서현역 생활권 ‘라포르테블랑 서현’ 회사보유분 특별분양 진행

세줄 요약 서현역 생활권 역세권 입지와 판교 접근성

백화점·병원·금융기관 등 생활 인프라 집약

회사 보유분 특별분양과 즉시 입주 혜택

이미지 확대 ‘라포르테블랑 서현’

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서현역은 수인분당선을 이용할 수 있어 분당 주요 지역과 판교 업무지구로의 이동이 비교적 편리하다. 역 주변에는 백화점과 대형 상업시설, 병원, 금융기관, 음식점 등 다양한 생활 인프라가 형성돼 있어 일상에 필요한 시설을 가까이에서 이용할 수 있다.탄천과 수변공원도 인접해 있다. 출퇴근 접근성뿐 아니라 산책과 운동, 여가 활동이 가능한 자연환경까지 함께 고려하는 실수요자들에게 서현역 생활권이 주거지로 관심을 받는 이유다.이러한 가운데 수인분당선 서현역 인근에 위치한 ‘라포르테블랑 서현’이 회사 보유분 특별 분양을 진행하고 있다.라포르테블랑 서현은 판교와 분당 주요 업무지구로 이동하기 편리한 역세권 입지를 갖췄으며, 서현역 인근의 상업·생활 시설과 탄천 생활권을 함께 이용할 수 있다.이번 특별 분양은 회사 보유분을 대상으로 할인 혜택과 추가 혜택을 적용하는 방식으로 진행된다. 즉시 입주가 가능하며, 시스템 에어컨 등 일부 생활 가전도 제공해 입주 초기 비용 부담을 낮췄다.단지에는 입주민 전용 루프톱과 광폭 주차 공간이 마련돼 있으며, 테슬라 슈퍼차저도 이용할 수 있다. 교통과 생활 환경뿐 아니라 실제 거주 편의를 고려한 시설을 갖춘 점도 특징이다.분양 관계자는 “서현역 일대의 생활 인프라와 판교 접근성을 함께 고려하는 직장인과 신혼부부를 중심으로 문의가 이어지고 있다”며 “즉시 입주가 가능한 점과 회사 보유분 특별 분양 조건이 수요자들의 관심으로 이어지고 있다”고 말했다.최근 분당과 판교 일대에서는 전세 보증금과 월세 부담이 이어지면서 현재 거주비와 분양 조건을 비교하려는 수요도 나타나고 있다. 특히 서현역과 판교 생활권에서 거주하거나 근무하는 1인 가구와 신혼부부에게는 출퇴근 시간과 생활 인프라, 입주 가능 시점 등이 주요 비교 요소로 꼽힌다.라포르테블랑 서현은 특별 분양 기간 중 선착순 계약 세대를 대상으로 추가 프로모션도 진행한다. 세대별 분양 조건과 적용 혜택은 계약 시점에 따라 달라질 수 있다.양승현 리포터