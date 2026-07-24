QX(양자컴퓨팅 양자전환) 스케일업밸리 사업단 ‘2026년 중간점검 세미나’ 성료

세줄 요약 대전서 QX사업 2026년 중간점검 세미나 개최

3차년도 상반기 성과와 향후 계획 공유

참여 기업 10곳 기술개발·지원과제 발표

이미지 확대 (사진=이노폴리스벤처협회 제공)

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이노폴리스벤처협회가 지난 23일 대전 호텔인터시티에서 ‘양자컴퓨팅 양자전환(QX) 스케일업밸리 육성사업(이하 QX사업)’의 2026년 중간점검 세미나를 개최했다.QX사업은 2024년부터 3년 6개월간 대전시를 중심으로 양자전환 스케일업밸리를 조성하고, 지역 혁신 생태계 구축을 통해 양자기업의 육성과 성장을 지원하는 사업이다. 과학기술정보통신부와 대전광역시로부터 총 158억 원의 사업비를 지원받아 한국표준과학연구원이 총괄 수행하고 있다.이번 세미나에는 과학기술정보통신부, 대전광역시, 연구개발특구진흥재단, 한국표준과학연구원, 대전테크노파크, 블루포인트파트너스, 이노폴리스벤처협회와 참여 기업 관계자 등 40여 명이 참석했다.행사에서는 핵심전략기술 및 일반생산기술 개발 과제를 수행하고 있는 ▲SDT ▲제이에이취엔지니어링 ▲위드웨이브 ▲KAT메탈 ▲큐노바 ▲21세기 총 6개 기업이 상반기 기술 개발 진척 사항과 주요 성과, 향후 추진 계획을 발표했다. 이어 2026년도 QX 통합 지원 사업에 선정된 ▲오에이큐 ▲옵티큐랩스 ▲큐라드 ▲큐토모 등 4개 기업의 소개와 지원 과제 추진 계획을 공유했다.이후 사업 추진 과정에서의 주요 현안을 공유하고 자유롭게 의견을 나누는 토론이 진행됐다. 참석자들은 기술 개발 성과의 사업화 연계, 기업 지원 프로그램 간 협력, 참여 기관별 역할 강화 방안 등을 논의했다.QX사업 관계자는 “이번 세미나에서는 3차 연도 상반기 추진 현황과 기업별 기술 개발 진행 상황을 함께 점검하고 참여 기업과 관계 기관이 향후 추진 방향 및 협력 방안을 구체화했다”며 “기술 개발 성과가 사업화와 실질적인 기업 성장으로 이어지고 대전 양자 산업 생태계 전반으로 확산될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 전했다.양승현 리포터