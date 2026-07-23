아이쉴드·화이트미, 한국여성변호사회·한국IT여성기업인협회 공동 포럼 토론자로 참석

세줄 요약 AI 윤리 포럼서 아첨적 편향 위험 제기

허위 정보 확산이 평판 피해로 이어짐

기술 안전장치와 제도 대응 필요 강조

이미지 확대 신소현(왼쪽) 아이쉴드 대표가 지난 22일 서울 서초동 변호사회관에서 열린 ‘2026 AI윤리 협의체 정기포럼’에서 발언하고 있다. 한국IT여성기업인협회 제공

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AI 기반 온라인 평판 관리 플랫폼 ‘화이트미(WhiteMe)’를 운영하는 주식회사 아이쉴드의 신소현 대표가 한국여성변호사회와 한국IT여성기업인협회가 공동 주최한 AI 윤리 포럼에 지정 토론자로 참석했다. 신 대표는 생성형 AI의 ‘아첨적 편향(Sycophancy)’이 초래할 수 있는 사회적 위험과 이에 대한 대응 방안을 논의했다.한국IT여성기업인협회(회장 김덕재)와 한국여성변호사회(회장 허윤정)는 지난 22일 서울 서초동 변호사회관에서 ‘2026 AI윤리협의체 정기 포럼: AI의 아첨적 편향(맹목적 동조)과 관련된 기술적·법적 쟁점’을 개최했다.이번 포럼은 생성형 AI가 이용자의 기대나 의견에 맹목적으로 동조하는 현상인 ‘아첨적 편향’을 중심으로 기술적·법적 쟁점을 짚어 보고, AI의 신뢰성 확보와 책임 있는 활용 방안을 모색하기 위해 마련됐다.지정 토론에는 신소현 아이쉴드 대표를 비롯해 정혜인 AI윤리협의체 공동의장(플리마인드 대표), 권민지 변호사(법무법인 도아), 전지혜 변호사(법무법인 바른)가 참여해 생성형 AI의 기술적 특성과 법적·윤리적 과제에 대한 다양한 의견을 교환했다.이날 신소현 대표는 온라인 평판 관리 현장의 시각에서 아첨적 편향의 위험성을 짚었다. 신 대표는 “AI가 이용자의 주장에 동조하며 생성한 부정확한 정보가 온라인에 확산되면, 개인과 기업의 평판에 실질적인 피해로 이어질 수 있다”면서 “이미 온라인 평판 관리 현장에서는 AI가 만들어 낸 허위·왜곡 정보로 인한 피해 사례가 늘고 있는 만큼, 기술적 안전장치와 함께 피해 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 제도적 기반이 함께 마련되어야 한다”고 강조했다.신 대표가 언급한 ‘피해 발생 시 신속한 대응’은 아이쉴드가 화이트미를 통해 실제 현장에서 제공하고 있는 서비스 영역이기도 하다. 화이트미는 악성 게시물·허위 정보 삭제, 개인정보 노출 대응, 온라인 모니터링 등 AI 기반 온라인 평판 관리 서비스로, 누적 30만 건 이상의 유해 콘텐츠 대응 실적과 약 93%의 처리 성공률을 바탕으로 AI가 만들어 내는 새로운 유형의 평판 피해로부터 개인과 기업을 보호하는 역할을 해왔다.아이쉴드는 서비스의 신뢰 기반을 다지는 데에도 힘을 쏟고 있다. 지난 6월에는 정보보호 경영시스템 국제표준인 ISO/IEC 27001:2022 인증을 취득해, 고객의 민감한 정보를 다루는 온라인 평판 관리 사업의 특성에 맞춰 내부 정보 보안 프로세스를 국제 기준에 맞게 정비했다.신 대표는 당시 “온라인 평판 관리는 고객의 민감한 정보를 다루는 만큼 보안이 곧 신뢰의 기반”이라며 고객이 안심하고 화이트미 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 가겠다고 밝힌 바 있다.피해 예방을 위한 사회 공헌 활동도 이어 가고 있다. 아이쉴드는 보험연수원이 두나무 후원으로 운영하는 ’장보고 경제학교‘에 새롭게 신설된 AI 윤리 과정에 참여해, 초등학교 고학년을 대상으로 한 딥페이크 예방 교육을 공동 운영하고 있다. 화이트미 운영 과정에서 축적한 실제 피해 대응 경험을 교육 과정에 반영해, 학생들이 AI 생성 콘텐츠와 딥페이크의 위험성을 이해하고 온라인 정보를 비판적으로 판단하는 역량을 기를 수 있도록 돕는다.이번 포럼 참여 역시 이러한 활동의 연장선에 있다. 아이쉴드는 사후 피해 대응에 그치지 않고 AI 윤리·법제 논의와 예방 교육에 지속적으로 참여하며 생성형 AI 시대의 안전한 온라인 환경 조성에 힘을 보태는 한편, 현장의 대응 경험을 사회적 논의로 환원하고 이를 다시 서비스 고도화에 반영함으로써 서비스의 신뢰성을 높여 가고 있다.양승현 리포터