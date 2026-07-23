[속보]코스닥 급등에 매수 사이드카 발동…코스닥·코스피 4%대↑

세줄 요약 코스닥 급등으로 매수 사이드카 발동

코스닥150 선물·지수 급등, 5분 정지

코스피·코스닥 모두 4%대 강세

이미지 확대 상승 출발한 코스피 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 165.65 포인트(2.44%) 오른 6963.35에, 코스닥지수는 12.42 포인트(1.65%) 오른 763.51에 개장했다.

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23일 코스닥지수가 급등하면서 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다.한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 27분 10초 코스닥150 선물가격과 코스닥150지수가 급등하면서 프로그램 매수호가의 효력이 5분간 정지됐다.발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일보다 79.50 포인트(6.29%) 오른 상태였고, 코스닥150지수는 66.78 포인트(5.27%) 상승했다.코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물이 기준가격 대비 6% 이상 오르고, 코스닥150지수도 직전 거래일 종가보다 3% 이상 상승한 상태가 1분 이상 이어질 경우 발동된다.사이드카가 발동된 시점 기준 코스닥지수는 4.09%, 코스피지수는 4.21% 상승하며 강세를 이어갔다.박소연 기자