[속보]코스닥 급등에 매수 사이드카 발동…코스닥·코스피 4%대↑

세줄 요약
- 코스닥 급등으로 매수 사이드카 발동
- 코스닥150 선물·지수 급등, 5분 정지
- 코스피·코스닥 모두 4%대 강세
23일 코스닥지수가 급등하면서 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 27분 10초 코스닥150 선물가격과 코스닥150지수가 급등하면서 프로그램 매수호가의 효력이 5분간 정지됐다.
발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일보다 79.50 포인트(6.29%) 오른 상태였고, 코스닥150지수는 66.78 포인트(5.27%) 상승했다.
코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물이 기준가격 대비 6% 이상 오르고, 코스닥150지수도 직전 거래일 종가보다 3% 이상 상승한 상태가 1분 이상 이어질 경우 발동된다.
사이드카가 발동된 시점 기준 코스닥지수는 4.09%, 코스피지수는 4.21% 상승하며 강세를 이어갔다.
박소연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
코스닥 매수 사이드카의 발동 조건은?