중동 전쟁에도 충남 1년치 수출 반년만에 돌파…반도체 279%↑

세줄 요약 상반기 수출 977억9900만 달러 기록

메모리반도체 수출 279% 급증

올해 2000억 달러 돌파 기대

이미지 확대 반도체 관련 이미지. 서울신문

이미지 확대 수출을 앞둔 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 기업들의 수출액이 반년 만에 1년 치를 뛰어넘었다. 글로벌 기업들의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 메모리반도체 수요가 폭증했기 때문이다.23일 도에 따르면 지역 기업들의 올 상반기(1∼6월) 수출액은 총 977억 9900만 달러로 집계됐다. 지난해 1년 동안 거둔 970억 8000만 달러보다 7억 1900만 달러가 많다.도내 수출액은 같은 기간 전국 수출액(4963억 4800만 달러)의 19.7%를 차지하며, 경기도(1590억 6400만 달러)에 이어 2위를 기록했다. 도는 올해 충남 수출액은 2000억 달러 돌파를 기대한다.도내 수출 급증 이유는 세계적으로 AI 대전환에 따른 메모리반도체 수요가 크게 늘었기 때문이다.상반기 메모리반도체 수출은 592억 3900만 달러로, 지난해 같은 기간 156억 3500만 달러보다 278.9% 증가했다.전산기록매체(컴퓨터)도 지난해 32억 6700만 달러에서 올해 117억 4700만 달러로 259.6% 늘었다.무역수지 흑자는 772억 4000만 달러로 지난 한 해 594억 400만 달러를 훨씬 넘어섰다.국가별 수출액 및 증가율은 △홍콩 167억 3100만 달러(186.3%) △베트남 165억 9000만 달러(96.6%) △미국 161억 7600만 달러(180.3%) △중국 111억 2200만 달러(45.2%) △대만 111억 100만 달러(171.7%) 등이다.수입액은 205억 5900만 달러로 전년 동기 187억 8800만 달러에 비해 9.4% 늘었다. 주요 수입품은 원유(91억 1700만 달러), 나프타(16억 5600만 달러), 유연탄(16억 5200만 달러) 등이다.도 관계자는 “미국 관세장벽과 중동 정세 불안 등에도 AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 등 주력 산업의 선전으로 높은 실적을 거둘 수 있었다”고 설명했다.천안·아산 이종익 기자