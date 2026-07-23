숭실사이버대학교 2학기 추가모집 원서접수 8월 19일 마감

세줄 요약 2학기 신·편입생 2차 추가모집 원서접수 마감 임박

일반·학사편입·위탁·특별전형 등 다양하게 운영

합격 8월 25일 발표, 등록 8월 25~27일 진행

이미지 확대 (사진=숭실사이버대학교 제공)

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숭실사이버대학교의 2026학년도 2학기 신·편입생 2차 추가모집 원서접수가 오는 8월 19일 마감된다.이번 모집에서는 신입학과 2·3학년 편입학을 비롯해 일반전형, 학사편입학전형, 산업체위탁전형, 군위탁전형, 교육기회균등전형, 농어촌특별전형, 특수교육대상자전형, 외국인전형 등 지원 자격에 따른 다양한 전형을 운영한다.지원자는 먼저 자신의 학력과 지원 학년, 전형 자격을 확인한 뒤 온라인 원서를 작성해야 한다. 이후 전형료 납부, 학업계획서 작성, 적성검사 응시, 학력 및 전형별 증빙서류 제출까지 완료해야 최종 접수가 인정된다. 합격자는 8월 25일 발표하며, 등록 기간은 8월 25일부터 27일까지다.모집 학과는 미래 산업과 실무 수요를 반영한 분야로 구성돼 있다. 공학 분야에서는 AI·컴퓨터공학과와 건설시스템공학과, 전기공학과를 운영하며, 안전 분야에서는 건설스마트안전공학과, 산업안전공학과, 소방방재학과, 환경안전공학과를 모집한다.복지·상담 분야에서는 사회복지학과, 스포츠재활복지학과, 실버산업복지학과, 상담심리학과, 아동심리치료학과, 청소년코칭상담학과, 평생교육상담학과 등이 운영된다. 부동산·금융, 뷰티미용, 반려동물, 실용영어, 엔터테인먼트, 영상 창작, 유통서비스, 음악, 한국어교육 등 다양한 분야도 선택할 수 있다.신입학 지원자는 고등학교 졸업 이상의 학력이 요구되며, 편입학 지원자는 기존 대학 이수 학점과 졸업·수료 조건 확인이 필요하다. 특히 편입학과 정원 외 전형은 지원 자격 및 제출 서류가 상이하므로 마감일 전에 서류를 미리 준비하는 것이 좋다.학교 관계자는 “원서 작성만으로 지원이 완료되는 것이 아니라 학업계획서와 적성검사, 증빙서류 제출까지 모두 마쳐야 한다”며 “마감일에는 접속과 서류 확인이 집중될 수 있으므로 여유 있게 절차를 진행하기 바란다”고 말했다.2026학년도 2학기 개강일은 9월 1일이며, 상세 입학 정보는 숭실사이버대학교 입학지원센터 웹사이트나 입학 상담 전화를 통해 확인할 수 있다.양승현 리포터