경제 착한 해커들의 대결 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/23/20260723500129 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-23 12:12 입력 2026-07-23 12:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 23일 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 해킹방어대회 ‘코드게이트 2026’에 참가한 화이트 해커들이 해킹 방어를 위한 기술 문제를 풀고 있다. 2026.7.23 도준석 전문기자 23일 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 해킹방어대회 ‘코드게이트 2026’에 참가한 화이트 해커들이 해킹 방어를 위한 기술 문제를 풀고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 해킹방어대회의 명칭은? 코드게이트 2026 코드게이트 2025