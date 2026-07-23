미디어젠, 생성형 AI 검색 정확도 향상 특허 등록. 에이전틱 RAG 기술 확보… AI Agent·Legal AI 사업 확대

세줄 요약 도메인 특화 검색 특허 등록

에이전틱 RAG 정확도 향상

공정위·HR AI 사업 확대

이미지 확대 (사진=미디어젠 제공)

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미디어젠㈜는 생성형 AI 서비스의 핵심 기술인 도메인 특화 검색 모델 생성 방법에 관한 특허 등록이 결정되었다고 밝혔다.이번 특허는 거대언어모델(LLM)을 활용하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색증강생성) 시스템에서 검색 정확도를 크게 향상시키고, 생성형 AI의 대표적인 문제인 할루시네이션(Hallucination) 현상을 최소화하고 다양한 전문 분야의 AI 서비스에 폭넓게 활용될 수 있는 핵심 원천기술이다.최근 생성형 AI는 검색된 문서를 근거로 답변하고 스스로 작업까지 수행하는 에이전틱 RAG로 빠르게 진화하고 있다. 그러나 검색 단계에서 관련성이 낮은 문서를 선택할 경우, 이후 생성되는 답변 역시 잘못될 가능성이 높아 법률, 금융, 의료와 같은 전문 분야에서는 검색 품질이 서비스 성능을 좌우하는 핵심 요소로 평가받고 있다.이번 특허는 이러한 문제를 해결하기 위해 도메인 말뭉치 기반 검색 모델 학습, 페르소나 기반 데이터 증강, 대조학습(Contrastive Learning) 및 다단계 검색 모델 생성 기술을 결합한 새로운 검색 모델 생성 방법을 제안한다. 특히 검색 모델이 질문과 가장 관련성이 높은 문서를 선택하도록 반복 학습하는 구조를 통해 전문 분야에서 높은 검색 정확도를 확보할 수 있도록 설계되었다.이번 기술의 가장 큰 의미는 거대언어모델 기반 에이전틱RAG 시스템의 Hybrid Search 단계에서 근거 기반(Evidence-based) 답변 생성을 가능하게 하는 핵심 검색 알고리즘을 자체 개발하여 원천 특허를 확보했다는 점이다. 이를 통해 생성형 AI가 보다 신뢰성 높은 검색 결과를 기반으로 답변을 생성할 수 있어 할루시네이션을 크게 줄이는 것은 물론 정확성과 설명가능성이 중시되는 전문 분야로 활용 범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.미디어젠은 자체 실험 결과를 바탕으로 법령 검색 등 대규모 전문 데이터 검색 효율이 기존 방식 대비 약 60% 이상 향상될 것으로 기대하고 있으며, 향후 다양한 전문 분야 RAG 시스템의 핵심 검색 기술로 활용할 계획이다.이번 특허의 기술적 기반은 2025년 한국컴퓨터종합학술대회(KCC2025) 에서 발표한 「한국어 법률 및 약관 검색 특화를 위한 klaw-Contriever의 연구」 에서 제안된 검색 학습 방법론이다. 해당 연구에서는 공개된 한국어 법률 말뭉치를 활용한 검색 지향 사전학습을 통해 기존 검색 모델 대비 최대 33%의 법령 검색 성능 향상을 확인했으며, 공개된 대형 검색 모델 대비 약 60% 수준의 모델 크기로도 최대 92% 수준의 검색 성능을 달성하여 비용 효율성과 실용성을 입증한 바 있다.미디어젠은 이러한 검색 기술을 기반으로 다양한 생성형 AI 사업을 확대하고 있다. 현재 공정거래위원회의 AI 불공정 약관 심사 시스템, AI 하도급 계약 지원 시스템 등에 자체 개발한 거대언어모델 MIRAGE(MediaZen Intelligent Retrieval And Generative Engine) 를 적용하고 있으며, 공정거래위원회의 AI Agent 기반 AI Ready 의결서 데이터 개방 사업도 수행하고 있다.해당 사업에서는 AI Agent와 RAG 기술을 활용하여 의결서 데이터를 보다 효율적으로 검색·분석·활용할 수 있는 기반을 구축하고 있다. 또한 대기업 HR 분야에서는 거대언어모델 기반 AI Agent를 활용한 인재 추천 서비스 개발 사업을 추진하는 등 법률 분야를 넘어 인사(HR), 기업 업무 자동화 등 다양한 산업으로 생성형 AI 기술 적용 범위를 확대하고 있다.미디어젠은 앞으로도 검색 모델과 거대언어모델을 결합한 AI Agent 기술을 지속적으로 고도화하여, 공공기관과 기업의 전문 업무를 지원하는 생성형 AI 서비스를 확대해 나갈 계획이다. 특히 이번 특허 기술은 인터넷 연결이 제한된 폐쇄망 환경에서도 신뢰성 높은 검색 기반 AI 서비스를 구현할 수 있는 핵심 기술로 평가받고 있어, 공공기관, 금융권, 국방, 제조 등 보안이 중요한 산업 분야에서 폭넓게 활용될 것으로 기대된다.미디어젠 관계자는 “생성형 AI의 성능은 결국 얼마나 정확한 근거를 검색하느냐에 달려 있다”며 “이번 특허는 검색 기반 생성형 AI의 핵심 원천기술을 자체 확보했다는 점에서 의미가 크며, 앞으로 AI Agent와 RAG 기반의 다양한 산업용 생성형 AI 서비스에 적극 적용해 국내 AI 산업 경쟁력 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터