아이쿠카, 금융위 ‘혁신프리미어 1000’ 선정… AI 패밀리 플랫폼 경쟁력 인정받아

세줄 요약 금융위 혁신프리미어 1000 선정

AI 패밀리 플랫폼 성장성 인정

교육·금융 융합 서비스 확대

이미지 확대 (사진 : AI 기반 Family Life Platform 기업 아이쿠카 제공)

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AI 기반 패밀리 라이프 플랫폼 기업 아이쿠카(대표 방남진)가 금융위원회가 발표한 ‘2026년도 제2차 혁신프리미어 1000’ 기업에 선정됐다고 23일 밝혔다.혁신프리미어 1000은 금융위원회를 비롯한 14개 정부 부처가 협업해 혁신성과 성장성을 갖춘 중소·중견기업을 발굴·육성하는 프로그램이다. 선정된 기업은 2027년 말까지 산업은행, 기업은행 등 정책금융기관을 통해 금리 우대, 대출 한도 확대, 투자 연계, 컨설팅 등 금융 및 비금융 지원을 받는다.가입자 75만 명을 확보한 아이쿠카는 부모와 자녀를 연결하는 금융·생활 서비스를 제공하고 있다. 자녀 용돈 관리와 카드 서비스, 가족 일정 관리, 학부모 커뮤니티, AI 기반 생활 서비스 등을 하나의 플랫폼으로 통합해 운영 중이다.최근에는 AI 기술을 활용해 자녀의 생활 패턴과 금융 데이터를 분석하는 맞춤형 서비스를 고도화하고 있으며, 금융위원회 혁신금융서비스를 통해 추진 중인 AI 기반 예·적금 비교 추천 서비스를 비롯해 차세대 가족 금융 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있다.또한 부산시와 부산테크노파크가 추진하는 디지털 혁신사업을 통해 AI 기반 스마트 학생증, 안전 관리 서비스, 교육·금융 융합 플랫폼 등을 개발하며 공공과 민간을 아우르는 다양한 실증사업을 수행하고 있다. 이를 기반으로 교육, 금융, 지역 플랫폼을 연결하는 새로운 FamilyLife 생태계를 구축하고 있다.양승현 리포터