노태문 “올해 8억명에 갤럭시AI 제공”…영국 언팩엔 긴 줄

런던 갤럭시 언팩 후 기자간담회

“AI 헬스 경험 확대에도 속도낼것”

이미지 확대 22일(현지시간) 영국 런던에 위치한 올드 빌링스게이트에서 개최된 하반기 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 삼성전자 노태문 대표이사 겸 MX사업부장이 기조 연설을 하고 있다.

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이미지 확대 22일(현지시간) 영국 런던에 위치한 올드 빌링스게이트에서 개최된 하반기 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 삼성전자 MX사업부 최고운영책임자(COO) 최원준 사장이 갤럭시 신제품에 대해 설명하고 있다.

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이미지 확대 22일(현지시간) 영국 런던에 위치한 올드 빌링스게이트에서 개최된 하반기 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 관람객들이 행사장 입장을 위해 대기하고 있다. 2026.7.23 [삼성전자 제공. 재판매 및 DB 금지]

세줄 요약 갤럭시 AI 8억명 제공 목표 발표

Z8 시리즈에 제미나이 인텔리전스 적용

폴더블·헬스·공급망 전략 동시 강조

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갤럭시 폴더블 스마트폰 Z8 시리즈(갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 플립8 등 3종)를 공개한 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX부문 사장이 올해 안에 갤럭시 인공지능(AI)을 8억명에게 제공하겠다고 포부를 밝혔다.노 사장은 22일(현지시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 후 열린 기자간담회에서 폴더블의 경쟁력을 높이려면 AI가 필요하다고 강조했다. 그는 “올해 안에 8억 명에게 갤럭시 AI를 제공할 것”이라며 “모든 모델을 검토해서 할 수 있는 한 많이 모바일 AI 경험을 제공할 수 있겠다고 판단한 것이 8억대”라고 말했다.이어 “AI는 질문에 답하는 수준을 넘어 사용자를 대신해 일을 끝내주는 에이전틱 AI로 나아가고 있다”며 “이제 얼마나 똑똑한가보다 사람들을 얼마나 잘 이해하는가가 경쟁력이 될 것”이라고 했다. 노 사장은 “가장 민감한 개인 데이터는 기기 내부에 두고 AI가 무엇을 어떻게 하는지 사용자가 직접 확인하고 판단할 수 있도록 하는 원칙을 갖고 있다”며 AI의 신뢰성 확보를 강조했다.갤럭시 Z8 시리즈에는 구글과 공동 개발한 AI 에이전트 ‘제미나이 인텔리전스’가 적용됐다. 사용자의 요청을 이해한 뒤 여러 애플리케이션을 넘나들며 검색과 예약, 정보 정리 등을 수행한다.노 사장은 AI 헬스 경험 확대에도 속도를 낼 계획이라며 “건강 관리의 중심을 치료에서 예방으로 전환하는 것이 삼성 헬스가 나아가고자 하는 방향”이라고 설명했다.메모리 반도체 공급난에 대해서는 “(지난 30년간) 쌓아온 신뢰를 바탕으로 공급망에 문제 없도록 오랫동안 협의해 잘 준비하고 있고 가격 상승에 대한 부분을 완화할 수 있는 여러 방안도 같이 고민하고 있다”고 답했다.노 사장은 폴더블 형태에 대해 “7년간 쌓아온 기술력과 고객에 대한 이해는 하루아침에 따라잡을 수 있는 게 아니다”라며 “이미 폴더블이 대세가 됐고 시장도 더 커질 것”이라고 전망했다. 또 “완성된 폴더블 라인업 3종을 함께 선보이는 첫해이고 폴드8이 새로운 수요를 더해 올해 Z 시리즈는 역대 폴더블 중 최대 판매를 목표로 하고 있다”고 덧붙였다.이외 Z8 시리즈의 우리나라 출고가가 해외보다 낮은 데 대해 “한국 시장의 중요도를 종합적으로 감안해 세계 어떤 시장보다 부담 없는 가격을 책정했다”고 설명했다.곽소영 기자