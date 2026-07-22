아인스케어, CJ온스타일 라이브 커머스 성료… MG-DHA+vue 식품 카데고리 상위 안착

세줄 요약 CJ온스타일 라이브 커머스 성황리 종료

MG-DHA+vue, 식품 카테고리 상위권 안착

브라이언 참여, 동시 접속자 5만 명 기록

이미지 확대 (사진=아인스케어 제공)

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헬스케어 전문 브랜드 ‘아인스케어(AINSCARE)’는 CJ온스타일 라이브 커머스를 통해 진행한 MG-DHA+vue 방송을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.아인스케어는 건강한 라이프스타일을 위한 헬스케어 전문 브랜드로, 소비자가 안심하고 선택할 수 있도록 엄선한 원료와 품질을 바탕으로 건강기능식품을 선보이고 있다.이날 방송에서는 아인스케어의 식물성 MAG 오메가3 제품인 MG-DHA+vue(MaGOmega Algae DHA)와 수면 건강을 위한 ‘ML-ASHWAGANDHA’를 라이브 방송으로 선보였으며, 방송인 브라이언이 함께했다.방송에서는 제품의 주요 특징과 함께 일상 속 건강 관리 노하우가 공유되며 시청자들의 호응을 얻었다. 브랜드 측에 따르면 해당 라이브 방송은 동시 접속자 수 5만 명을 기록하는 등 높은 관심 속에서 진행됐다.방송 종료 후 실적도 집계됐다. ‘MG-DHA+vue’는 CJ온스타일 전체 카테고리 매출 순위 6위에 올랐으며, 식품 카테고리에서는 패키지 상품이 각각 매출 1위와 2위를 기록하며 상위권에 안착했다.아인스케어 관계자는 “이번 CJ온스타일 라이브 방송을 통해 많은 소비자가 아인스케어의 제품 경쟁력과 브랜드 가치를 경험하는 계기가 됐다”며, “앞으로도 믿을 수 있는 원료와 차별화된 제품력을 바탕으로 건강한 라이프스타일을 제안하는 헬스케어 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.양승현 리포터