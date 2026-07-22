이비가짬뽕 ‘2026 매경 100대 프랜차이즈’ 선정

세줄 요약 2026 매경 100대 프랜차이즈 선정

특허 소스·생면 자체 생산과 품질 표준화

가맹점 상생, 해외 진출 확대 추진

이미지 확대 (사진=이비가짬뽕 제공)

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㈜이비가푸드가 운영하는 짬뽕 전문 프랜차이즈 ‘이비가짬뽕’이 ‘2026 매경 100대 프랜차이즈’에 선정됐다고 밝혔다.매일경제신문이 주관하는 ‘매경 100대 프랜차이즈’는 국내 프랜차이즈 브랜드를 대상으로 경쟁력, 가맹점과의 상생 협력, 고객 만족도 등을 종합 평가해 매년 100개 우수 브랜드를 선정하는 제도다.이비가짬뽕은 16년간 롱런하고 있는 브랜드로서 ‘맛있고 속 편한 짬뽕’으로 인지도를 키워 온 국내 대표 짬뽕 전문 프랜차이즈 브랜드이다. 특허받은 기술로 소스와 면을 직접 생산하여 안정성과 경쟁력을 인정받고 있는데, 사골 육수를 바탕으로 진한 국물과 알칼리수로 반죽해 저온 숙성한 생면을 사용해 차별화하고 있으며, 표준화된 조리 시스템을 통해 전국 가맹점의 맛과 품질을 관리하고 있다.다른 한편으로는 이 가맹점 운영을 돕기 위한 시스템과 다양한 상생 활동으로 신뢰를 받고 있는데, 체계적인 가맹점 교육과 전담 슈퍼바이저 운영, 정기적인 품질·위생 관리 등을 통해 매장 운영을 지원함으로써 점주들과 실질적인 상생을 실천하고 있다. 또한 가맹점주의 현장 아이디어를 신메뉴 개발에 반영하는 ‘점주 제안 메뉴’ 제도를 시행하여 상생의 좋은 사례를 보여주고 있으며, 다양한 마케팅 활동과 편의점과 콜라보한 컵라면을 제작하는 등 소비자와의 접점을 지속적으로 확대하고 있다.이비가푸드 관계자는 “이번 ‘2026 매경 100대 프랜차이즈’ 선정은 지난 16년간 전국 가맹점주와 함께 브랜드 성장을 위해 노력해 온 결과라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 가맹점과의 상생을 바탕으로 운영 경쟁력을 강화하고, 고객에게 차별화된 맛과 서비스를 제공하는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.이비가짬뽕은 현재 전국 130여 개 가맹점을 운영하고 있으며, 2024년 인도네시아 진출에 이어 미국 등 해외 시장에서도 러브콜이 이어지고 있어, 향후 국내외 가맹점주와의 협력을 강화하고 K-중식을 대표하는 글로벌 외식 브랜드로 입지를 넓혀 나가는 청사진을 제시하고 있다.양승현 리포터