비오레, 올리브영N 성수 팝업 오픈… 쿨링 케어·프로모션 진행
수정 2026-07-22 14:00
입력 2026-07-22 14:00
세줄 요약
- 올리브영N 성수 팝업 참여, 쿨링 케어 존 운영
- 30초 미션으로 비오레 쿨링템 체험과 소개
- 최대 22% 할인, 사은품·선착순 증정 혜택
- 피부 열감을 해결해주는 쿨링 케어템 중심의 브랜드 존 운영
- 비오레 UV 에센스 최대 22% 할인 및 본품 선착순 증정 등 이벤트 전개
글로벌 스킨케어 브랜드 ‘비오레’(Bioré)가 오는 8월 11일까지 트렌드팟 바이 올리브영N 성수에서 열리는 올여름 민감한 피부가 살아남기 위한 서바이벌 뷰티
비오레가 운영하는 쿨링 케어 솔루션 존에서는 제한 시간 30초 이내에 그림 속에 숨겨진 쿨링템을 찾는 이벤트가 진행된다. 그림 속에 숨겨진 쿨링템은 비오레의 대표 쿨링 케어템인 ‘비오레 쿨링 바디 미스트’와 ‘비오레 쿨링 바디 시트’로, 두 제품 모두 언제 어디서나 간편하게 피부 온도를 낮춰주는 것이 특징이다. ‘비오레 쿨링 바디 미스트’는 360도 전 방향 분사가 가능해 쿨링이 필요한 곳 어디서든 손쉽게 뿌릴 수 있으며, ‘비오레 쿨링 바디 시트’는 외출 시나 운동 후 땀을 닦아내며 즉각적으로 피부 열감을 낮추는 데 도움을 준다.
방문객들을 위한 특별한 혜택도 준비되어 있다. 비오레 쿨링 케어 솔루션 존 미션을 완수하면 ‘비오레 UV 아쿠아 리치 워터리 에센스(10g)’를 제공한다. 또한 팝업 현장에서는 비오레 쿨링 라인 및 UV 라인 제품을 최대 22%(UV 에센스 단품 기준) 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 2만 5천원 이상 구매 고객을 대상으로 1천원 추가 할인이 적용되며, 선착순으로 ‘비오레 쿨링 바디 시트 리프레쉬 플로럴 20매’ 본품을 증정한다.
비오레 관계자는 “무더운 여름철 열감 고민을 덜어줄 비오레만의 차별화된 쿨링 케어 솔루션을 보다 많은 사람들이 경험할 수 있도록 이번 팝업에 참여하게 됐다.” 라며, “다양한 혜택과 함께 선보이는 비오레만의 쿨링 제품으로 올 여름을 더욱 시원하고 쾌적하게 보내는 기회가 되길 바란다.”라고 전했다.
한편, 비오레 등 총 4개 브랜드가 참여하는 이번 팝업스토어에서는 방문객을 위한 다채로운 이벤트가 진행된다. 매일 한정 수량으로 서바이벌 뷰티 부채를 증정하며, 방문객 전원에게는 뷰티 가드들의 서바이벌 노하우가 담긴 ‘서바이벌 노트(SURVIVAL NOTES)’를 제공한다. 또한, 각 브랜드의 미션을 수행하고 받은 리워드로 나만의 피부 구조템을 완성할 수 있는 ‘SOS 서바이벌 키트(메쉬 파우치)’도 선착순으로 증정할 예정이다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
비오레가 팝업스토어에서 중점적으로 제공하는 솔루션은?