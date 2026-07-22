한국렌탈, 2026년 상반기 매출 상승세 이어 ‘하반기 전략회의’ 개최

세줄 요약 창립 37주년 맞아 하반기 전략회의 개최

상반기 매출 전년 대비 173% 성장

AI 전환·신사업 확대 하반기 과제 제시

이미지 확대 <2026 한국렌탈 하반기 사업전략회의 단체 사진/문동권 대표(아래줄 왼쪽에서 여섯번째)>

이미지 확대 <2026 한국렌탈 하반기 사업전략회의에서 문동권 대표 발언 모습>

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한국렌탈㈜(대표 문동권)은 지난 21일 창립 37주년을 맞아 ‘2026년 한국렌탈 하반기 사업전략회의’를 개최하고 상반기 성과 점검 및 하반기 중점 추진 과제를 공유했다고 밝혔다.지난 연말 열린 2026년 사업전략회의에 이어 진행된 이번 회의에는 각 사업본부 리더뿐만 아니라 해외 법인장들도 참석해 국내외 전체 사업 및 매출 실적을 종합적으로 점검했다.특히 이번 전략회의에서는 회사 최초로 장기근속자 및 우수 사원에 대한 시상식을 진행했다. 10년 이상 장기 근속자들에게 포상금과 함께 감사의 뜻을 전했으며, 2026년 상반기 영업 및 사업별 우수 성과자에 대한 포상도 함께 이뤄졌다.한국렌탈은 작년 연말 발표한 2026년 전략 방향 기조를 유지하며 ▲고객 중심의 영업 경쟁력 제고 ▲경영 운영 체계 고도화 ▲미래 수익원 성장 및 발굴을 중심으로 하반기 구체적인 실행안을 추진할 방침이다.문동권 대표 취임 1주년을 맞이한 한국렌탈은 2026년 상반기 전년 대비 173%의 성과를 달성하며 가파른 성장세를 이어가고 있다. IT 사무기기 및 신사업 유통을 중심으로 매출 신장이 이뤄지고 있으며, 취임 이후 추진해 온 조직 개편과 체계적인 업무 프로세스 구축 등 내실 경영이 실적 개선을 이끌었다는 평가다.회의에서 문 대표는 ‘지속 가능한 영업’과 ‘경영 마인드’를 주요 키워드로 제시하며 리더들의 적극적인 영업 자세를 당부했다. 문 대표는 “당장의 이익보다 회사 관점에서의 장기적인 이점을 고려한 영업을 진행하는 것이 중요하다”며 “모두 각자의 자리에서 주도적인 경영 기조를 유지해야 한다”고 강조했다.이어 상반기 성과 가운데 부족했던 부분을 철저히 점검해 하반기에 집중 보완할 것을 당부하는 한편, 연말 성과 중심의 인사를 진행할 뜻을 밝혔다.아울러 전사 AI 전환을 주요 과제로 꼽으며, 2027년을 본격적인 AX(AI Experience) 전환의 원년으로 삼기 위한 준비를 당부했다. 한국렌탈은 각 사업 및 본부별로 도출된 AI 과제를 바탕으로 하반기 내 철저한 사전 준비를 마칠 계획이다.한국렌탈 관계자는 “각 팀장의 성과 발표와 하반기 계획에 대한 깊이 있는 논의를 통해 전사가 ‘원팀(One-team)’임을 다지는 계기가 됐다”며 “올해 연말 ‘2027년 사업전략회의’를 열어 하반기 성과를 점검하고 중장기 비전을 이어 나갈 계획”이라고 전했다.양승현 리포터