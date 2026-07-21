제주영어교육도시 5번째 국제학교 착공… 인근 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 주목

세줄 요약 제주영어교육도시 5번째 국제학교 착공 발표

STEM 특화 FSAA, 2028년 개교 목표

인근 한화포레나 제주에듀시티 수혜 주목

이미지 확대 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 투시도. 한화 건설부문 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주영어교육도시에 다섯 번째 국제학교가 들어서면서 인근 주거단지에 대한 관심도 커지고 있다. 한화 건설부문이 분양 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’도 대표적인 수혜 단지로 꼽힌다.21일 제주국제자유도시개발센터(JDC)에 따르면 미국 명문 사립학교 풀턴 사이언스 아카데미(FSA)의 첫 해외 캠퍼스인 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼’(FSAA)은 지난 4월 기공식을 열고 본격적인 조성에 들어갔다. 유치원부터 12학년까지 1354명을 수용하는 STEM(과학·기술·공학·수학) 특화 국제학교로, 2028년 8월 개교를 목표로 한다.FSAA가 개교하면 제주영어교육도시의 학생 수용 규모가 확대돼 교육 수요도 더욱 늘어날 전망이다. 현재 영어교육도시에는 KIS, NLCS 제주, 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 국제학교가 운영되고 있다.한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리에 조성된 503가구 규모의 단지로, 제주영어교육도시까지 차량으로 약 5분 거리에 있다. 단지 셔틀버스를 운영해 통학 편의를 지원하며, 준공을 마쳐 즉시 입주가 가능하다.단지는 2.6m 천장고와 층간소음 저감 설계, 약 3만 6000㎡ 규모의 조경공간을 적용했으며 지상에 차량이 없는 공원형 단지로 조성됐다. 골프 트레이닝센터, 피트니스센터, 독서실, 스터디룸, 게스트하우스 등 다양한 커뮤니티 시설도 갖췄다. 특히 골프 트레이닝센터에는 국내 아파트 커뮤니티 최초로 ‘트랙맨 레인지’ 시스템을 도입해 실시간 샷 분석 서비스를 제공한다.㈜한화 건설부문 관계자는 “FSAA 착공 이후 분양 문의가 증가하고 있다”며 “검증된 국제학교가 집적된 제주영어교육도시의 교육 환경에 대한 관심이 지속될 것으로 기대한다”고 말했다.김태곤 리포터