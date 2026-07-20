재생에너지 100GW 시대…전력계통 고도화 논의 본격화

전기위, 21일 그리드코드 전문위 개최

재생에너지 시대 전력망 고도화 방안 논의

논의 결과 제12차 전기본 반영 전망

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세줄 요약 재생에너지 100GW 시대 대비 계통 개편 논의 시작

그리드코드 전문위 출범, 운영기준·기술기준 손질

인버터·BESS·복원체계 등 핵심 의제 집중 검토

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재생에너지 확대가 본격화하면서 전력계통을 선제적으로 정비하고 운영기준을 고도화하기 위한 논의가 시작됐다. 태양광과 풍력 등 재생에너지는 탄소중립 실현의 핵심 수단이지만 날씨와 시간에 따라 발전량이 크게 달라진다. 2030년까지 재생에너지 설비용량 100GW 보급이 추진되는 만큼 계통 운영방식과 기술기준도 이에 맞춰 전면적인 개편이 진행된다.기후에너지환경부 전기위원회는 21일 서울 종로구 석탄회관에서 제1차 그리드코드 전문위원회를 열고 재생에너지 확대에 따른 전력계통 안전성과 신뢰도 확보 방안을 논의한다고 20일 밝혔다. 그리드코드는 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준, 전력시장운영규칙, 송·배전전기설비 이용규정 등 전력계통 운영과 관련한 법령과 기술기준을 통칭한다. 전기위는 변화하는 전력환경에 대응하기 위해 기존 ‘전력계통 및 신뢰도 전문위원회’를 그리드코드 전문위로 개편하고 중장기 기술기준 개선 논의를 본격화한다.정부가 추진하는 재생에너지 주력 전원 상황에서 전력계통 운영은 기존 중앙집중형 구조에서 분산형·양방향 구조로 전환된다. 과거에는 석탄화력·원자력 발전소 등 주요 전력 생산지에서 소비가 많은 지역으로 보내는 형태였다면 앞으로는 전국 곳곳에 태양광과 풍력 발전소가 설치되며 생산과 저장, 소비를 동시에 수행하는 구조가 된다. 이 과정에서 남는 전기를 배터리에너지저장장치(BESS)에 저장했다가 전력이 부족할 때 다시 공급할 수 있는 양방향 계통 구축과 이를 실시간으로 제어할 전력시장 운영기술 고도화가 필수 과제로 떠올랐다.그리드코드 전문위는 이런 변화에 대응하기 위해 4대 핵심 안건을 중점 논의한다. 우선 인버터 기반 전원(IBR)에 적합한 국내 그리드코드 개선방안을 검토한다. 태양광과 풍력은 기존 발전소와 달리 인버터를 통해 전력계통에 연결된다. 인버터는 전압과 주파수 변동에 대응해 계통 안정성을 유지하는 역할을 한다. 배터리에너지저장장치(BESS)의 안전성과 계통 연계기준도 핵심 의제다. 재생에너지가 많이 생산되는 한낮에는 남는 전기를 저장하고 해가 지거나 바람이 잦아드는 시간에는 저장한 전기를 공급해야 재생에너지 활용도를 높일 수 있다. 향후 대규모 보급이 예상되는 만큼 관련 기준 마련에 나선다. 대규모 정전 예방과 계통 복원 체계, 미래 전력계통 운영기준의 중장기 개선 방향도 논의한다.업계에서는 이번 논의 결과가 올해 하반기 발표될 제12차 전력수급기본계획에 반영될 것으로 보고 있다. 김창섭 전기위 위원장은 “재생에너지 확대와 전력계통의 구조 변화에 대응하기 위해 계통 운영기준 및 기술기준의 선제적인 고도화가 필수적”이라고 밝혔다.세종 김중래 기자