[속보] 급락에 코스닥 이어 코스피도 매도 사이드카

이미지 확대 코스피 급락, 삼전과 SK하이닉스도 하락 코스피가 하락 출발해 장 초반 6,500대까지 밀린 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 원달러 환율, 삼성전자, SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 177.02포인트(2.60%) 내린 6643.58로 출발했고, 장중 매도 사이드카가 발동됐다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반도체주 급락 여파로 증시가 출렁이면서 20일 코스닥에 이어 코스피에서도 매도 사이드카가 발동됐다.한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 21분 26초 유가증권시장에서 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 발동 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일보다 56.35포인트(5.13%) 내린 1040.00을 기록했다. 코스피 매도 사이드카는 코스피200 선물지수가 기준가격 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 시행된다.앞서 오전 10시 52분 54초에는 코스닥시장에서도 매도 사이드카가 내려졌다. 코스닥150 선물가격이 기준가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150 지수가 직전 거래일 종가보다 3% 이상 하락한 상태가 1분간 이어진 데 따른 것이다.오전 11시 27분 현재 코스피는 4.72%, 코스닥은 5.49% 하락하며 약세를 이어가고 있다.박소연 기자