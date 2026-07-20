디자이너 박일희가 제시하는 디자인 시스템과 비주얼 디자인의 역할

세줄 요약 AI·데이터 제품의 디자인 시스템 구축

복잡한 정보의 직관적 이해와 활용 지원

국제 어워드 수상과 특허로 성과 입증

이미지 확대 박일희 디자이너

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“좋은 디자인은 화면을 아름답게 만드는 것이 아니라, 복잡한 정보를 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 만드는 것이다.”이러한 관점은 뉴욕에서 활동하는 디자이너 박일희가 UI/UX와 그래픽 디자인을 통해 꾸준히 추구해 온 디자인 방향을 보여 준다. Rhode Island School of Design(RISD)에서 그래픽 디자인 석사 학위를 취득한 박일희는 현재 뉴욕 JPMorgan Chase AI ＆ Data 부서에서 디자이너로 활동하며 AI 및 데이터 기반 디지털 제품의 디자인 시스템 구축과 비주얼 디자인, UI/UX를 담당하고 있다.박일희는 AI 대화형 플랫폼과 데이터 기반 디지털 제품 전반에서 디자인 시스템과 시각 언어를 구축하며, 생성형 AI 기능과 복잡한 데이터 구조를 보다 직관적으로 이해하고 활용할 수 있도록 정보 구조와 시각적 계층을 설계하고 있다. 또한 다양한 기능과 인터랙션이 하나의 일관된 경험으로 연결될 수 있도록 전체적인 디자인 방향을 만들고, 확장 가능한 비주얼 시스템을 구축하는 데 집중하고 있다.디자인 시스템은 단순한 UI 컴포넌트의 모음이 아니라, 제품과 사용자 사이의 경험을 하나로 연결해 주는 시각 언어라고 설명한다. 또한 비주얼 디자인은 단순한 화면의 미적 요소가 아니라 사용자의 이해를 돕고 신뢰를 형성하는 중요한 커뮤니케이션 도구라고 강조한다. 이러한 디자인 관점은 박일희의 프로젝트와 국제 디자인 어워드 수상을 통해 구체적으로 나타난다.박일희 디자이너는 ‘Forma: AI-driven Box Optimization’ 프로젝트로 Vega Digital Awards에서 ‘Interface ＆ User Experience (Single) – UI – Product Interfaces’ 부문 Gold Winner와 London Design Awards ‘User Interface Design (UI) – Environmental Awareness’ 부문 Silver Winner를 수상했다.박 디자이너의 프로젝트 ‘Connect Walker Assisted Navigation’은 A‘ Design Award ‘Differently Abled and Seniors’ Assistance Design’ 부문 Iron Award를 수상했으며, Spark Design Awards ‘Health Design’ 부문 Finalist로 선정되었다. 또한 해당 프로젝트는 특허와 디자인권을 취득했다.기술이 발전할수록 혁신적인 디자인의 역할은 더욱 중요해진다. 박일희 디자이너는 기술 자체보다 사용자가 기술을 얼마나 쉽고 자연스럽게 이해하고 활용할 수 있는지가 경쟁력을 결정하는 시대인 만큼, 디자인 시스템과 비주얼 디자인은 디지털 경험을 구성하는 핵심 기반이라는 설명이다.박일희는 JPMorgan Chase에서 복잡한 디지털 환경을 위한 디자인을 지속적으로 발전시키며, 앞으로도 혁신적이고 영향력 있는 디자인을 이어 갈 것이다.양승현 리포터