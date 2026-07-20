포어스카우트 총판 쿠도커뮤니케이션, ‘Mission : Possible’ 글로벌 파트너 투어 서울 개최

세줄 요약 쿠도커뮤니케이션, 포어스카우트 서울 파트너 투어 개최

국내 파트너 대상 최신 위협 동향과 전략 공유

통합 자산 가시성·리스크 관리 플랫폼 비전 제시

이미지 확대 (사진. Forescout ‘Misson : Possible’ Partner Tour -Seoul, 쿠도커뮤니케이션 과천 사옥)

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사이버보안 전문기업 포어스카우트(Forescout)의 국내 총판인 쿠도커뮤니케이션㈜(대표 김용식, 이하 쿠도커뮤니케이션)은 지난 7월 9일 경기도 과천 본사에서 ‘Forescout Mission : Possible’ 파트너 투어 서울 행사를 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 포어스카우트가 유럽·중동·아프리카(EMEA)와 아시아태평양(APJ) 지역 파트너사를 대상으로 진행하는 글로벌 로드쇼의 일환이다. 한국에서는 단독 총판사인 쿠도커뮤니케이션이 국내 파트너사들을 초청해 진행했다. 행사에는 키티 한(Kitty Han) 포어스카우트 북아시아 디렉터의 환영 인사를 시작으로 에바 푸(Ava Fu) 아태지역 세일즈 매니저, 수 헤(Su He) 아태지역 테크 매니저가 발표자로 참여해 최신 보안 위협 동향과 핵심 전략을 공유했다.세션은 플랫폼 이해, 핵심 자산 식별 및 우선순위 분석, 미식별 자산 및 잠재 위험 탐지, 공격 표면 분석 및 가시성 확보, 보안 체계 강화 및 비즈니스 기회 발굴 등 총 5개 미션으로 구성됐다. 국내 파트너사 담당자들이 실제 고객 환경에서 직면하는 보안 과제를 해결할 수 있도록 실무 중심의 인사이트를 제공하는 데 초점을 맞췄다.포어스카우트는 이번 행사에서 IT, OT, IoT, 클라우드 등 조직 내 모든 자산을 지속적으로 발견(Discover)하고, 위험을 평가(Assess)하며, 정책을 실행(Control)하고, 규정 준수를 증명(Govern)하는 통합 플랫폼 전략을 제시했다. 개별 보안 솔루션을 나열하는 방식에서 벗어나 하나의 플랫폼으로 가시성과 위험 우선순위화, 실행력을 연결하는 구조다.양자 컴퓨팅 시대를 대비한 보안 전략도 소개됐다. 포어스카우트 측은 암호화 통신을 실시간으로 탐지하는 특허 기술을 통해, 현재 탈취된 데이터가 향후 양자 컴퓨팅으로 복호화되는 ‘하비스트 나우, 디크립트 레이터(Harvest Now, Decrypt Later)’ 공격에 대응할 수 있다고 강조했다.아울러 AI 기술을 활용해 보안 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하고, 보안 담당자의 수작업 대응 부담을 경감시키는 방향으로 플랫폼을 고도화하겠다는 비전도 함께 내놓았다.쿠도커뮤니케이션 정보보안사업부 김철봉 부사장은 “이번 포어스카우트 글로벌 로드쇼 서울 개최는 국내 총판으로서 글로벌 파트너 프로그램의 허브 역할을 수행했다는 점에서 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 국내 파트너사들이 포어스카우트의 최신 보안 전략과 기술을 가장 빠르게 접하고, 이를 실제 고객 비즈니스 기회로 연결할 수 있도록 다양한 채널 프로그램을 지속적으로 지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터