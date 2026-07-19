반도체의 힘… 사상 첫 1인당 GDP 4만 달러 눈앞에

올해 1인당 3만 9164달러 추산

증가율 7.6%… 5년 만에 최대폭

산업·계층 간 균형 성장은 ‘숙제’

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세줄 요약 반도체 호황, 1인당 GDP 4만 달러 눈앞

올해 3만9164달러, 내년 4만1024달러 전망

수출물가 상승이 교역조건 개선 견인

2026-07-20 2면

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반도체 호황에 힘입어 올해 한국의 1인당 국내총생산(GDP)은 3만 9164달러로 5년 만에 가장 큰 폭으로 늘어날 전망이다.19일 재정경제부와 한국은행, 국가데이터처 등에 따르면 올해 1인당 GDP는 지난해보다 2750달러(7.6%) 늘어 증가액과 증가율 모두 2021년 이후 가장 큰 폭을 기록할 것으로 보인다. 정부가 올해 경상성장률 전망치를 12.3%로 제시한 데 따른 것이다.1인당 GDP는 국가 경제 규모를 인구수로 나눈 지표다. 현재 환율이 유지되고 정부가 제시한 내년 경상성장률 전망치(4.6%)가 현실화되면 내년에는 1인당 GDP가 4만 1024달러로 사상 처음 4만 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 한국이 2016년 처음 3만 달러를 돌파한 이후 11년 만이다. 올해 평균 원달러 환율이 1456.1원 아래로 내려가면 올해 안에 4만 달러 달성도 가능하다.특히 한국은행은 ‘이날 발표한 BOK 이슈노트: 이번 교역조건 개선은 왜 다른가’ 보고서를 통해 이번 반도체 호황이 과거 경기 회복 국면과는 성격이 다르다고 분석했다. 과거에는 국제유가 하락으로 수입물가가 떨어지면서 교역조건이 개선됐다면, 이번에는 반도체 가격 상승으로 수출물가가 오른 것이 원인이다.실제 올해 1분기 실질 GDP는 전년 동기 대비 3.8% 증가했지만 교역조건을 반영한 실질 국내총소득(GDI)은 13.2% 늘었다. GDI와 GDP 성장률 격차인 9.4% 포인트는 관련 통계 작성 이후 가장 큰 수준이다.그렇기 때문에 한은은 이번 교역조건 개선이 소비와 투자에도 과거보다 큰 효과를 낼 것으로 내다봤다. 반도체 호황이 기업 투자와 임금 상승을 거쳐 내수 회복으로 이어질 가능성이 크다는 것이다.다만 성장의 과실이 반도체에 집중되는 만큼 산업 간·계층 간 격차를 줄이는 것은 과제다. 한은은 “반도체 성과가 소재·부품·장비와 다른 제조업으로 확산되지 못하면 성장의 과실이 제한될 수 있다”며 “산업 생태계 전반을 키우는 균형 있는 성장 전략이 필요하다”고 강조했다.박소연 기자