빅테크브랜드 中만 약진…삼성 8위

英 브랜드파이낸스 조사 中 11.4%→12.6%

삼성 974억 달러…SK하이닉스 28위 기록해

이미지 확대 빅테크 브랜드

세줄 요약 중국만 빅테크 브랜드 가치 비중 확대

미국은 최다 유지, 비중은 소폭 하락

삼성·SK하이닉스 상승, 한국 비중 감소

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지난 1년간 빅테크 브랜드 가치를 국가별로 봤을 때 세계 10강 중에 중국만 약진한 것으로 나타났다. 우리나라는 삼성전자와 SK하이닉스의 브랜드 가치가 상승했지만 비중은 다소 떨어졌다.19일 영국의 글로벌 브랜드 평가 전문 컨설팅업체 ‘브랜드 파이낸스’가 최근 발표한 ‘2026년 톱 100 테크 브랜드’에 따르면 상위 10개국 중 중국만 유일하게 브랜드 가치 비중이 기존 11.4%에서 12.6%로 1.2%포인트 증가했다. 틱톡의 브랜드 가치가 1535억 달러로 전년보다 45.1% 상승해 6위를 기록했다. 또 세계 1위 배터리 기업 CATL이 301억 달러로 53% 급등하는 등 100대 브랜드에 중국 빅테크 25곳이 포진했다.미국이 46곳으로 가장 많았지만 미국 기업의 비중은 77.7%로 전년 대비 0.2%포인트 줄었다. 다만 애플이 브랜드 가치 1위에 올랐고, 676억 4200만 달러를 기록하며 전년보다 5.8% 상승했다. 2위부터 4위까지도 각각 마이크로소프트, 구글, 아마존이 각각 차지하면서 세계 최강 기술국의 명성을 이어갔다.이외 한국과 일본의 빅테크 브랜드 가치는 각각 3.7%, 1.9%로 0.2%포인트씩 하락했고, 인도 역시 1.4%로 0.3%포인트 감소했다.우리나라의 경우 삼성의 브랜드 가치가 974억 1500만 달러(약 144조 1000억원)로, 지난해(894억 2700만 달러)보다 8.9% 증가하면서 8위를 기록했지만 미국 엔비디아가 8위에서 5위로 뛰어오르면서 순위는 한 단계 밀렸다. SK하이닉스로 지난해보다 한 계단 오른 28위였다. LG가 44위, 쿠팡이 49위, 네이버가 95위를 기록했다. 이들 5개 기업은 지난해에도 100위 안에 들었다.곽소영 기자