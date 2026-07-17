경제 [포토] 개모차 타고 펫페어 접수한 댕댕이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/17/20260717500113 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-17 16:00 입력 2026-07-17 16:00 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 케이펫페어서울’에서 반려견을 유모차에 태운 방문객이 이동하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 이미지 확대 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 케이펫페어서울’에서 한 강아지가 유모차에 달린 선풍기로 바람을 쐬고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 이미지 확대 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 케이펫페어서울’에서 한 강아지가 유모차에 달린 선풍기로 바람을 쐬고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 이미지 확대 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 케이펫페어서울’에서 한 강아지가 유모차에 달린 선풍기로 바람을 쐬고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 이미지 확대 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 케이펫페어서울’에서 반려견을 유모차에 태운 방문객들이 이동하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 이미지 확대 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 케이펫페어서울’의 한 부스에서 다양한 모양과 색상의 그릇을 전시하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 이미지 확대 17일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 케이펫페어서울’에서 한 반려견이 잠수한 듯 연출해 사진을 촬영하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스 17일 서울 강남구 코엑스에서 성황리에 막을 올린 ‘2026 케이펫페어 서울’을 찾은 한 시민이 반려견 전용 유모차에 소중한 반려견을 태우고 행사장을 여유롭게 둘러보며 발걸음을 옮기고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! ‘2026 케이펫페어 서울’이 개최된 장소는? 코엑스 삼성동