한 달 새 7조 몰린 ‘삼전닉스’ 레버리지… 보완대책 약발 먹힐까

세줄 요약 삼전닉스 레버리지·인버스에 7조원대 순유입

주가 하락에도 개인 순매수 5조8505억원

당국, 예탁금 상향·매매단위 확대 추진

이미지 확대 코스피가 다시 7,000선을 내어준 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 463.81포인트(6.37%) 내린 6,820.60, 코스닥지수는 전장보다 37.59포인트(4.53%) 하락한 791.84에 거래를 마쳤다. 2026.7.16. 연합뉴스

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삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 상품에 최근 한 달간 7조원이 넘는 자금이 몰린 것으로 나타났다. 금융당국이 기본예탁금을 3배로 높이고 매매 단위를 확대하는 보완대책을 내놓으면서 투자자 쏠림이 완화될지 주목된다.17일 한국거래소와 ETF CHECK에 따르면 지난달 16일부터 이달 15일까지 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 16종에 총 7조 3364억원이 순유입됐다. ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’에 전체 상장지수펀드(ETF) 가운데 가장 많은 3조 4472억원이 들어왔다. ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’(1조 5083억원)와 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’(1조 4271억원)가 뒤를 이었다.본주와 레버리지 상품 가격이 큰 폭으로 떨어지는 동안에도 자금 유입은 이어졌다. 지난달 16일부터 이달 16일까지 SK하이닉스와 삼성전자는 각각 19.49%, 24.33% 하락했다. 같은 기간 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지와 KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 각각 45.60%, 48.44% 떨어졌다.개인 투자자는 한 달간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종을 4조 2386억원, 삼성전자 레버리지 7종을 1조 6119억원어치 순매수했다. 합산 순매수액은 5조 8505억원에 달했다. 외국인은 두 종목 레버리지 상품을 각각 8595억원과 7242억원 순매수했지만 기관은 각각 5조 1713억원과 2조 2671억원 매도 우위를 보였다.금융당국은 다음 달 5일부터 단일종목 레버리지 투자에 필요한 기본예탁금을 기존 1000만원에서 3000만원으로 높인다. 증권사가 거래 경험 등을 고려해 통상 3개월 뒤 기본예탁금 요건을 완화하던 방식도 금지한다. 예탁금 요건 강화로 약 12조원인 단일종목 레버리지 합산 시가총액이 4조~5조원 수준으로 줄어들 것이란 예상도 나온다.매매 수량 단위는 오는 11월부터 20주씩으로 잠정 확대될 예정이다. 의무교육 시간은 2시간에서 3시간으로 늘어나고, 시장이 안정될 때까지 신규 상품 상장과 기존 상품의 광고·마케팅도 중단된다.김예슬 기자